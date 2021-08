Dax legt etwas zu nach US-Jobdaten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag nur wenig auf die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts reagiert. Der Dax stieg leicht auf sein Tageshoch und gewann zuletzt 0,18 Prozent auf 15.773,13 Punkte.

Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte am Freitag hingegen 0,19 Prozent tiefer bei 35.659,18 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent.

Die finale Zahlenvorlage von Covestro bewegte die Papiere des Kunststoffkonzerns nicht stark. Nach eher wechselhaftem Start pendelten die Aktien um ihr Vortagsniveau und notierten zuletzt 0,5 Prozent im Plus.

Mit einem Kursplus von 2,5 Prozent milderten die Papiere der Allianz eine bislang düstere Handelswoche. Ein verbesserter Ausblick des Versicherers auf das laufende Jahr und angekündigte Aktienrückkäufe ließen die Anleger wieder zugreifen.

Bei Vonovia honorierten die Anleger den aufgehellten Ausblick des Immobilienkonzerns mit einem moderaten Kursgewinn von 0,3 Prozent. Die Aktien von Hellofresh machten ihre anfänglich starken Kursabschläge bis zum Mittag wett und drehten zwischenzeitlich sogar ins Plus. Zuletzt notierten sie jedoch 0,7 Prozent tiefer.

Die Titel der RTL Group profitierten mit plus 6,4 Prozent von angehobenen Jahreszielen des Medienkonzerns und einer angekündigten Übernahme.

Der Kurs des Euro rutschte nach den US-Jobdaten aufzuletzt 1,1780 Dollar ab. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1850 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 146,33 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,17 Prozent auf 177,00 Punkte nach.