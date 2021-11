Dax nach Rekordhoch weiter in ruhigen Bahnen

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen auch am Freitag weiter in engen Grenzen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Freitag um 0,35 Prozent auf 35.830,28 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte hingegen etwas zu.

Hierzulande sorgte die Berichtssaison der Unternehmen weiter für Gesprächsstoff. So stiegen die Aktien der Deutschen Telekom um zweieinhalb Prozent. Das weiter brummende Geschäft auf beiden Seiten des Atlantiks motivierte den Telekomkonzern zu seiner dritten Prognoseanhebung für das operative Ergebnis in diesem Jahr. Bereits am Vorabend hatten die Bonner den Anlegern eine Freude gemacht: Sie wollen die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine von Delivery Hero um mehr als vier Prozent an. Die Reaktionen der Experten auf die Quartalszahlen des Lieferdienstes vom Vortag waren positiv ausgefallen.

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse wird nach dem dritten Quartal wegen Lieferkettenproblemen und Projektverzögerungen etwas pessimistischer für die Ergebnisse. Damit büßten die Papiere am MDax-Ende rund fünf Prozent ein.

Die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter sackten nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen um mehr als fünf Prozent ab und zählten zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex SDax. Am Vortag waren die Anteilsscheine nach einer optimistischen Studie der Schweizer Großbank UBS noch um mehr als vier Prozent gestiegen. Salzgitter bestätigte den Jahresausblick.

Der Euro gab etwas weiter nach und kostete zuletzt 1,1447 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1460 (Mittwoch: 1,1558) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8726 (0,8652) Euro.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,59 Punkte. Der Bund-Future legte zuletzt um 0,15 Prozent auf 170,66 Punkte zu.