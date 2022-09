Dax ringt erneut um 12 000 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Stabilisierungsversuch im Dax ist am Donnerstag bereits wieder ins Wanken geraten. Eine halbe Stunde nach Handelsstart liegt der deutsche Leitindex mit 1,7 Prozent im Minus bei 11.977 Punkten und ringt dabei erneut um die runde Marke von 12.000 Punkten. Tags zuvor war der Dax mit zwischenzeitlich 11.862 Punkten auf das Niveau von November 2020 abgerauscht, hatte es nach einem Minus von 2,3 Prozent letztlich aber noch ins Plus geschafft. Die LBBW sprach von einer «Achterbahn an den Kapitalmärkten».

Von dpa