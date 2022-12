Dax schwächelt weiter - Corona-Sorgen aus China belasten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Schwache Vorgaben der Überseebörsen haben den deutschen Aktienmarkt am vorletzten Handelstag des Jahres 2022 noch etwas weiter unter die Marke von 14.000 Punkten gedrückt. Sorgen über rasant steigende Corona-Infektionen in China hatten tags zuvor die US-Börsen belastet. Am Donnerstagmorgen folgten dann zunächst die großen Börsen Asiens und nun auch die wichtigsten europäischen Aktienmärkte.

