Dax start mit Plus - Erholung vom schwachen Wochenstart

Nach dem Dämpfer zum Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholungskurs gegangen.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,88 Prozent auf 15.373,39 auf Punkte. Am Vortag noch hatte der deutsche Leitindex knapp zwei Prozent eingebüßt, nachdem er im Verlauf wegen der Omikron-Sorgen und Ängsten vor einem neuerlichen Lockdown in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen war.

«Es bleibt das altbekannte Bild. Auf den Absturz folgt die Erholung», kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die morgendliche Gegenbewegung. «Auch so kurz vor Weihnachten gibt es noch ein paar Schnäppchenjäger, die die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen.» Die Situation bleibe aber weiter fragil, gab Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zu bedenken.

Der MDax stieg kurz nach dem Börsenstart um 0,85 Prozent auf 34.303,06 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund ein Prozent zu.