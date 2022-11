Dax startet stark in den November

Der deutsche Aktienmarkt ist mit Rückenwind in den November gestartet. Im Schlepptau einer Erholungsrally an den Asien-Börsen und den etwas höher gestarteten US-Börsen legte der Dax am Dienstagnachmittag 1,27 Prozent auf 13.422,26 Punkte zu. Der MDax legte 2,21 Prozent auf 24.200,81 Punkte zu, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 1,5 Prozent gewann.

Auch wenn von der US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Zinserhöhung um 0,75 Punkte erwartet wird, gilt die Hoffnung auf ein bald nachlassendes Tempo bei den Zinserhöhungen als Kurstreiber. Die Erholungsrally in Fernost war vor allem von Tech-Werten wie Tencent oder Alibaba getragen, und dies wirkte sich positiv auf deutsche Internet-Aktien aus, die zuletzt gemieden wurden. Im Dax waren Zalando-Titel mit plus 5,8 Prozent am stärksten gefragt. Im MDax zogen die Aktien von Delivery Hero und Hellofresh besonders stark um 10,3 und 9,4 Prozent an.

Der Eurokurs stieg zum Dollar. Zuletzt wurden 0,9940 Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 0,9914 Dollar festgesetzt. Auf dem Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,10 Prozent am Vortag auf 2,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,57 Prozent auf 128,31 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,64 Prozent auf 139,39 Punkte.