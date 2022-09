Dax verliert weiter - Anleger vor US-Zinsbeschluss defensiv

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax ist am Montag auf den fünften Verlusttag in Folge zugesteuert. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,43 Prozent im Minus bei 12.686,77 Punkten. Anleger trennten sich weiter von Aktien, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet wird.

Von dpa