Dr. Oetker will Preiserhöhungen begrenzen

Pizza-Produktion im Oetker-Werk in Wittenburg. Foto: Oliver Schwabe

Der Umsatz der Oetker-Gruppe mit Flaggschiffen wie dem Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker, der Tiefkühl-Konditorei Coppenrath & Wiese, der Braugruppe Radeberger, dem Lieferdienst Flaschenpost sowie einigen Hotels belief sich 2021 auf rund 5,8 Milliarden Euro.



Der „alte“ Oetker-Konzern erwirtschaftete bis zur Teilung am 31. Oktober 2021 knapp 6,4 Milliarden – ein Plus zum Vorjahreszeitraum von 5,5 Prozent. Darin enthalten sind noch die nun in der Geschwister Oetker Beteiligungen KG abgespaltenen Unternehmensteile wie der Schaumweinhersteller Henkell-Freixenet und mehrere Hotels. Diese Firmengruppe ist im Besitz der drei Geschwister aus der dritten Ehe des 2007 verstorbenen Patriarchen Rudolf-August Oetker.



Die August Oetker KG als Stammgesellschaft der fünf verbliebenen Gesellschafter aus den ersten zwei Ehen steigerte ihre Erlöse im Gesamtjahr 2021 dank des frisch übernommenen Lieferdienstes Flaschenpost, der zum Online-Supermarkt ausgebaut werden soll. Dessen Umsatz dürfte sich auf mehr als 350 Millionen Euro belaufen haben. Sein Ergebnis sei „auskömmlich“ und liege über Plan, sagt Konzernchef Christmann.



Der Umsatz der Nahrungsmittelsparte mit den Marken Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese stagnierte indes bei 3,7 Milliarden Euro. Das in Deutschlands größter Braugruppe Radeberger zusammengefasste Geschäft mit Bieren und alkoholfreien Getränken wiederholte mit 1,6 Milliarden nahezu den von Corona-Lockdowns in der Gastronomie gedrückten Vorjahresumsatz. Das operative Ergebnis der gesmaten Oetker-Gruppe bezeichnet Finanzchefin Ute Gerbaulet in dem schwierigen Jahr 2021 als „sehr auskömmlich“. Den Gewinn beziffert der Konzern traditionell nicht.