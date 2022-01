Empörung über Leerflüge

Der Luftverkehr gilt ohnehin als extrem schädlich fürs Klima. Wie absurd mutet es da an, wenn die Airlines sogar gezwungen werden, völlig nutzlos Millionen Tonnen CO2 zu produzieren?

Viele Flugzeuge sind in diesen Wochen fast leer unterwegs, damit Airlines ihre Slots auf europäischen Flughäfen nicht verlieren.

Nicht etwa, um Menschen schnell von A nach B zu bringen, sondern weil die EU-Vorschriften es so wollen. Von 18.000 eigentlich unnötigen Flügen allein in der Wintersaison spricht Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Airline starte und lande mit leeren Maschinen nur deshalb, damit ihr die Start- und Landerechte erhalten bleiben. Der Appell richtet sich an die EU-Kommission, die starren Vorschriften zu lockern.