Fleischproduktion sinkt das fünfte Jahr in Folge

Die Fleischproduktion in deutschen Schlachtbetrieben ist 2021 das fünfte Jahr in Folge zurückgegangen. Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge brachten die gewerblichen Schlachtunternehmen hierzulande zuletzt gut 7,6 Millionen Tonnen Fleisch auf den Markt.

Fleischtheke in einem Supermarkt in Hannover.

Das waren 2,4 Prozent weniger als im Jahr 2020. Damit sei die Fleischproduktion in Deutschland im Vorjahresvergleich seit 2017 stetig rückläufig.

Geschlachtet wurden 2021 in den Betrieben den Angaben zufolge insgesamt 56,2 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 668,7 Millionen Hühner, Puten und Enten. Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück äußerte sich am Montag nicht zur eigenen Entwicklung. Zahlen zu 2021 sollen wohl im März veröffentlicht werden.

Zwei Drittel der Fleischproduktion vom Schwein

Bei Schweinefleisch, das mit etwa zwei Dritteln den größten Anteil an der gewerblichen Fleischproduktion in Deutschland ausmacht, sank die Menge 2021 zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf knapp unter fünf Millionen Tonnen. Dafür starben fast 51,8 Millionen Schweine. Gegenüber 2016 beträgt der Rückgang elf Prozent.

Rindfleisch seit 2016 minus 7,1 Prozent

Auch bei Rindfleisch sank die Menge um 1,8 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Tonnen, wofür mehr als 3,2 Millionen Rinder ihr Leben lassen mussten. Die Rindfleischerzeugung ist gegenüber 2016 um 7,1 Prozent gesunken.

Jetzt auch Rückgang beim Geflügelfleisch

Nach einem jahrelangen Aufwärtstrend sank auch die Menge des gewerblich erzeugten Geflügelfleisches binnen Jahresfrist wieder: um 1,6 Prozent auf knapp unter 1,6 Millionen Tonnen – das ist gegenüber 2016 ein Plus von rund vier Prozent.

Schweinepreis im Keller

Als Gründe für den neuerlichen Rückgang der Fleischproduktion gelten neben dem Trend zu einer bewussteren Ernährung mit mehr Fleischverzicht auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So war die Fleisch-Nachfrage wegen ausgefallener Volksfeste und Großveranstaltungen oder Fußball-Geisterspielen sowie zeitweise geschlossener Gastronomie und Kantinen weiterhin beeinträchtigt. Hinzu kommen etwa im Schweinebereich Exportsperren nach China infolge des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest hierzulande. Auch deshalb sind die Schweinepreise im Keller.

Bauernpräsident Hubertus Beringmeierauf seinem Hof in Hövelhof. Foto: Oliver Schwabe

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) warnt in der Schweinehaltung vor einem Zusammenbruch der Strukturen – „sowohl in der Landwirtschaft, als auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen“. Angesichts hoher Futterkosten, desaströser Erzeugererlöse und fehlender Absatzmöglichkeiten „sind viele Betriebe in eine extreme wirtschaftliche Notlage geraten“, teilte der WLV nach einem digitalen Krisengipfel mit fast 500 Teilnehmern mit.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Foto: Marijan Murat/dpa

„Wir fordern die Bundesregierung auf, unseren Tierhaltern weiterhin den Zugang zu Corona-Hilfen zu ermöglichen, wie er auch anderen Wirtschaftsbereichen gewährt wird. Außerdem brauchen wir umgehend Klarheit, wie der angestrebte Umbau der deutschen Tierhaltung finanziert werden soll“, erklärte WLV-Präsident Hubertus Beringmeier aus Hövelhof.

Carsten Spieker, Sprecher des Arbeitskreises Ferkelerzeugung im WLV, sieht neben der Politik auch den Lebensmitteleinzelhandel, die Großverbraucher und die Gastronomie in der Pflicht: „Diese Akteure legen angeblich großen Wert auf regionale Erzeugnisse. Wenn dies tatsächlich ernst gemeint ist, dann haben sie jetzt die Gelegenheit, gemeinsam mit uns zeitnah Preismodelle zu entwickeln und in den Markt einzuführen, die unseren Schweinehaltern angemessene Erzeugerpreise ermöglichen.“