Hoffnung auf ein Ende der Dax-Talfahrt

Damit der seit Anfang Januar geltende Abwärtstrend des Dax endlich gebrochen werden kann, setzt so mancher Experte in den kommenden Tagen auf positive Nachrichten. Zahlreiche neue Konjunkturdaten stehen auf der Agenda, dazu gibt es weitere Quartalsberichte von bedeutenden Dax-Konzernen.

Die erste Maiwoche beendete der Dax derweil im Minus. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,64 Prozent auf 13.674,29 Punkte. In der ersten Maiwoche hat er damit insgesamt drei Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rutschte am Freitag um 2,07 Prozent auf 28.765,55 Punkte ab. Europaweit sah es ebenfalls trüb aus.

Unternehmensseitig könnten in der kommenden Woche - die aktuelle Tendenz fortschreibend - die Berichte zum ersten Quartal weiter die Erwartungen der Analysten übertreffen, auch wenn sich mehr Unternehmen als im frühen Jahr üblich vorsichtiger zum restlichen Jahr äußern. In den USA sollte die hohe Inflation ihren Zenit überschritten haben, wie Experten von Helaba und Commerzbank erwarten. In Deutschland dürften sich zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen stabilisieren - wenn auch auf einem tiefen Niveau.

«An den Finanzmärkten könnte sich daher wieder etwas mehr Optimismus breitmachen», hofft Helaba-Experte Christian Apelt. Für einige Aktienindizes sei dies nach den jüngsten Rückschlägen auch durchaus vonnöten, «da ansonsten neue zyklische Tiefs drohen».

Zugleich bereiten Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Konsequenzen daraus den Anlegern nach wie vor große Sorgen. Außerdem drücken die zunehmend negativen Auswirkungen von Chinas Null-Covid-Politik auf die Weltwirtschaft die Stimmung.

Quartalsbilanzen stehen in der neuen Woche gleich am Montag vom Halbleiterhersteller Infineon an, dessen Wachstumstempo sich im zweiten Geschäftsquartal verlangsamt haben dürfte. Mit Bayer und Munich Re am Dienstag sowie im weiteren Wochenverlauf mit den Versorgern Eon und RWE, dem Versicherer Allianz und der Deutschen Telekom stehen noch zahlreiche weitere spannende Berichte aus der ersten Börsenliga an. Der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer dürfte stark ins Jahr gestartet sein, gleiches wird unter anderem von RWE oder der Telekom erwartet.