Hohe Teuerung belastet Dax - August mit fünf Prozent Verlust

Eine rekordhohe Inflation in der Eurozone hat die angekratzten Nerven vieler Investoren am Mittwoch nicht gerade beruhigt. So fiel der zunächst freundlich gestartete Dax zum Handelsende um 0,97 Prozent auf 12.834,96 Zähler, nachdem die Inflation in der Eurozone im August auf 9,1 Prozent beziffert worden war.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der August ist mit einem Dax-Verlust von fast fünf Prozent der drittschwächste Börsenmonat in diesem Jahr. Doch es droht noch schlimmer zu kommen, gilt doch der September statistisch als der schwächste Aktienmonat.

VW und Porsche: Anleger drücken auf die Bremse

Die Marke von 13.000 Punkten blieb für den Dax zur Wochenmitte erneut eine zu hohe Hürde. Nach einem Rücksetzer von etwa 1000 Punkten binnen zwei Wochen stellen sich Anleger aber auch die Frage, in welchem Ausmaß geldpolitische Straffungen zur Inflationsbekämpfung in den Kursen schon eingepreist sind. Der MDax schloss am Mittwoch 0,69 Prozent niedriger bei 25.219,13 Punkten.

Auf Unternehmensseite standen Autohersteller im Blick. Bei den Titeln von VW und der Konzernholding Porsche SE traten die Anleger mit Abschlägen von 2,6 respektive 3,1 Prozent auf die Bremse, nachdem beide Aktien zuletzt von der Fantasie für einen Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG profitiert hatten.

SAP-Papiere leicht gestiegen

Nachrichtlich stärker bewegt zeigten sich Airbus mit einem Abschlag von 2,7 Prozent, während SAP um 0,4 Prozent stiegen. Für Aufsehen sorgte bei den beiden Dax-Schwergewichten ein hochrangiger Managerwechsel: Finanzchef Dominik Asam wird den Flugzeugbauer verlassen und in gleicher Rolle zum Softwarekonzern wechseln.

Um 3,6 Prozent fielen die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis in einem schwachen Rohstoffsektor. Das Minus wurde noch getoppt vom Metallrecycler Befesa, dessen Aktien um 6,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2020 abrutschten. Schon seit einiger Zeit spiegeln die Kurse ein Ende des Rohstoff-Preisbooms wider.

EuroStoxx 50 verliert

Auch an den europäischen Börsen ging es abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor mehr als ein Prozent. An der Wall Street lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss moderat im Minus.

Der Euro legte nach schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt zu und wurde zuletzt mit 1,0071 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf exakt 1,0000 Dollar festgelegt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,36 Prozent am Vortag auf 1,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,41 Prozent auf 131,87 Punkte. Der Bund-Future gab am Abend um 0,30 Prozent auf 148,02 Punkte nach.