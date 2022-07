Kleines Tagesplus im Dax und starke Wochenbilanz

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat am Freitag Anfangsverluste aufgeholt und minimal im Plus geschlossen. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,05 Prozent höher bei 13.253,68 Punkten. Die Wochenbilanz fällt zugleich mit plus drei Prozent stark aus.

Von dpa