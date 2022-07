Lippstädter Lichtspezialist Hella: Gewinn halbiert

Versorgungsengpässe und ein weltweiter Rückgang der Fahrzeugproduktion sind auch an dem Scheinwerferspezialisten Hella nicht spurlos vorübergegangen. Im Geschäftsjahr 2021/2022 sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 2,4 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) büßte noch deutlicher ein: Lag der Gewinn im Vorjahr noch 580 Millionen Euro, so ist er nun auf 280 Millionen um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Michel Favre, Vorsitzender der Hella-Geschäftsführung, sprach am Mittwoch von einem „starken Gegenwind“ im Markt. „Einerseits ist die Fahrzeugproduktion infolge von Bauteileknappheiten und Corona-Lockdowns deutlich zurückgegangen, andererseits haben die Kostenbelastungen aufgrund von Versorgungsengpässen und spürbarer Inflation deutlich zugenommen“, sagte Favre.

Gleichwohl habe sich Hella „deutlich besser“ als die Branche entwickelt, betonte Favre. Denn während Hella 2,4 Prozent Umsatz verlor, sei der weltweite Automobilmarkt im gleichen Zeitraum um rund 9 Prozent deutlich zurückgegangen. Der Manager ist zuversichtlich: „Angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen haben wir uns im zurückliegenden Geschäftsjahr insgesamt gut behauptet und die allgemeine Marktentwicklung erneut signifikant übertroffen“, sagte Favre weiter. „Zugleich haben wir weiterhin massiv in die Entwicklung neuer Automobiltechnologien investiert sowie einen sehr hohen Auftragseingang verzeichnet, unter anderem auch für wegweisende Produktneuheiten wie Frontpanels, Hochvolt-Spannungswandler, für das Zugangssystem Smart Car Access sowie für unsere Brake-by-Wire-Technologie.“

Die finalen und vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/2022 will Hella am 18. August 2022 veröffentlichen.

Hella agiert nach dem Verkauf an Faurecia unter der Dachmarke Forvia. Das Lippstädter Unternehmen beschäftigt in den Bereichen „Licht“, „Elektronik“ und „Aftermarket“ rund 36.000 Mitarbeiter und ist an über 125 Standorten in 35 Ländern vertreten.