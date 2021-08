Mietnebenkosten: Diese drei Posten ändern sich

Zur selben Zeit sehen Experten der IW Köln zunehmend Einsparpotenziale, was die Mietnebenkosten betrifft. Tatsächlich verändert nicht nur die Krise die Höhe der Nebenkostenabrechnung. In diesem Jahr hat sich bei den umlagefähigen Posten einiges geändert. Weitere Veränderungen wird es in den kommenden Jahren geben. Was ist neu und womit müssen Mieter in Nordrhein-Westfalen künftig rechnen?

Von CO2-Abgabe bis TV-Kosten

Dem Besitzer entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung einer Immobilie fortlaufend Nebenkosten. Neben Aufwendungen zur Instandhaltung zählen hierzu auch solche, die bei der Verwaltung des Gebäudes anfallen. Eigentümer dürfen nicht alle davon auf ihre Mieter umlegen. Die für Nebenkosten umlagefähigen Punkte definiert der Gesetzgeber in der Betriebskostenverordnung. 16 verschiedene Kostenarten sind darin aufgeführt. Soweit im Mietvertrag vereinbart, gelten vor allem regelmäßig anfallende Posten als umlagefähig. Im Jahr 2019 war der Punkt Heizung und Warmwasser für Mieter mit über einem Euro pro Quadratmeter Wohnfläche am kostspieligsten. Seit Beginn des Jahres ist genau jener Posten mit der CO2-Abgabe noch teurer geworden. Die neue Steuer für fossile Brennstoffe fällt in Immobilien mit Öl- und Gasheizungen an und ist vollständig umlagefähig. Die einzige Änderung der umlagefähigen Nebenkosten ist diese Entwicklung nicht. Auch im Hinblick auf den TV-Anschluss und die Bereitstellung von Glasfaser-Anschlüssen haben sich in der jüngeren Vergangenheit Entscheidungen abgezeichnet, die sich auf die Nebenkostenabrechnung von Mietern auswirken. Wie genau?

So verteuert die CO2-Steuer künftig das Heizen mit Öl- und Gasheizungen

Seit dem ersten Januar 2021 gilt für fossile Brennstoffe bundesweit eine CO2-Steuer von 25 Euro pro Tonne ausgestoßener CO2 Kohlenstoffdioxid-Emission. Basierend auf dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) spiegelt sich der CO2-Gehalt so fortan in den Brennstoffpreisen wider. Dem Klimaschutz zuliebe hat die Bundesregierung beschlossen, die Bepreisung in den kommenden Jahren fortlaufend zu erhöhen. Das Heizen mit Gas und Öl wird so in den nächsten Jahren zunehmend teurer – trotz Einsprüchen von Verbraucherschützern auf Kosten der Mieter. Insgesamt fallen für sie

2021 pro Tonne 25 Euro an, dadurch verteuert sich das Heizen um 0,005 bis 0,007 Euro pro Kilowattstunde.



2022 pro Tonne 30 Euro an, womit das pro Kilowattstunde um 0,006 bis 0,008 Euro teurer wird.

2023 pro Tonne 40 Euro an, sodass die Heizkosten um 0,010 bis 0,014 Euro pro Kilowattstunde steigen.

2024 pro Tonne 50 Euro an, wodurch sich das Heizen pro Kilowattstunde um 0,006 bis 0,008 Euro verteuert.

2025 pro Tonne 55 Euro an, wonach das Heizen zusätzliche 0,011 bis 0,015 Euro pro Kilowattstunde kosten wird.

Immobilienbesitz lohnt in diesem Fall. Denn anders als anfänglich gefordert, hat die Bundesregierung die vollständige Umwälzung der Steuer auf Mieter mittlerweile gut geheißen.

Schluss mit TV-Nebenkosten

Erfreulicher als mit der CO2-Bepreisung steht es für Mieter künftig mit den TV-Nebenkosten. Bisher schlossen Hausverwaltungen oder Eigentümergemeinschaften Kabelanbietern in der Regel einen Rahmenvertrag über die gesamte Gebäudeversorgung. Die Gesamtrechnung wurde den Bewohnern als Betriebskosten in Rechnung gestellt. Auch wenn Mieter den Anschluss nicht nutzen wollten, mussten sie die Kosten mittragen. Diese Zwangsverkabelung mit einer durchschnittlichen Vertragsdauer von fünf Jahren soll es künftig nicht mehr geben. Ab 2024 bleibt der Bildschirm schwarz, wenn Mieter nicht selbst Verträge mit Anbietern abschließen.

Internet-Ausbau auf Mieterkosten?

Verbraucher sparen künftig zwar bei den TV-Kosten, dennoch bleibt Entertainment hinsichtlich der Betriebskosten ein Kostenpunkt. Den Internet-Ausbau von Mietimmobilien sollen sie bald nämlich mittragen müssen. Seit der Corona-Pandemie will die Politik die Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Um ultraschnelle Verbindungen zu ermöglichen, sollen Mieter zumindest fünf Euro pro Monat zur Installation beisteuern. Unter dem Schlagwort Umlagefähigkeit von Glasfasernetzen wurde dies kürzlich vom Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie entschieden. Die letzten Streitpunkte hinsichtlich des Telekommunikationsgesetzes (TKG) sind ausgeräumt und das Gesetz hat den Bundestag passiert. Im Klartext plant das TKG ein neues Glasfaserbereitstellungsentgelt. Betreibern von Telekommunikationsnetzen soll dadurch der Ausbau von Hausanschlüssen mit Refinanzierung erleichtert werden. Umlagefähig sind für Glasfaseranschlüsse höchstens 60 Euro im Jahr. Unabhängig davon, ob Verbraucher den Anschluss tatsächlich nutzen, müssen sie entsprechende Posten nach Aufnahme in die Betriebskosten künftig bezahlen.

Verbraucher-Tipp: Von der Beschäftigung eines zusätzlichen Hausmeisters bis hin zu bestimmten Renovierungsarbeiten fallen Immobilieneigentümern manchmal Kosten an, die ursprünglich nicht als Nebenkosten-Punkte im Mietvertrag vereinbart wurden. Wollen sie solche neue entstandenen Posten auf Mieter umlegen, bedarf es einer zusätzlichen Klausel. Die Übertragung neuere Positionen muss im Mietvertrag ausdrücklich zugelassen sein. Ist das nicht der Fall, können Verbraucher gegen neu in Rechnung gestellte Punkte vorgehen.