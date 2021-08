Nachholbedarf bei der Digitalisierung – Online Marketing als große Chance für kleine und mittelständische Unternehmen!

Das Internet nimmt als größter Marktplatz auf der Welt einen wichtige wirtschaftliche Größe für viele Unternehmen ein. So stellt der Schritt in die Digitalisierung ebenso eine große Chance für Unternehmen dar. Denn die Digitalisierung erhöht die Erreichbarkeit für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, zudem gelingt es die Markenpflege deutlich effektiver zu gestalten, als es mit analogen Werbemaßnahmen der Fall ist. Auch die Neukundenakquise ist durch das World Wide Web für Unternehmen wesentlich einfacher geworden. Voraussetzung hierfür ist allerdings auch im Internet von potenziellen Kunden und Geschäftspartner gefunden zu werden. Demnach reicht es nicht aus eine professionelle Website im Internet zu erstellen. Um tatsächlich Erfolg im Online-Business zu haben, braucht es auch eine umfassende Online Marketing Kampagne. Dazu haben Unternehmen ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die sich individuell an die eigene Unternehmensstrategie anpassen lassen. Immer mehr Unternehmen und Firmen in Deutschland erkennen die Wichtigkeit von Suchmaschinenoptimierungen und Online Marketing Kampagnen.



So gelingt es durch die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, eine Webseite auf bestimmte Suchbegriffe zu optimieren, um eigene Produkte oder Dienstleistungen in den Fokus von potenziellen Kunden zu stellen. Eine Online Marketing Kampagne soll demnach darauf abzielen das Kundeninteresse für die eigene Webseite zu wecken. Demnach ist nicht die Webseite eines Unternehmens von großer Wichtigkeit. Ein professioneller und zeitgemäßes Auftritt im Internet ist die Basis für den Erfolg. Darüber hinaus werden neben der Unternehmensseite zusätzliche Links aufgebaut, mit der die Reichweite einer Online-Plattform verbessert wird. Die Relevanz bei der Suche im Internet zu erhöhen, um eine Webseite deutlich bekannter zu machen, hat demnach einen hohen Stellenwert beim Online Marketing. Diese nachhaltige Technik beim Online Marketing ermöglicht es auch regionalen Betrieben und Selbstständigen enorm im Online-Business zu profitieren. So gibt es eine ganze Reihe von Gründe, warum es sich lohnt den Weg in die Digitalisierung zu gehen und mit einem maßgeschneiderten Marketingkonzept die Kundenreichweite zu erhöhen. Welche Methoden beim Online Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen besonders erfolgversprechend sind, haben wir Ihnen im Folgenden zusammengefasst. So erhalten Sie hier nicht nur einen Überblick von gängigen und wirksamen Marketingmaßnahmen, sondern auch hilfreiche Tipps, um eine Werbekampagne im Internet erfolgreich in die Wege zu leiten.



Marketingagenturen als große Unterstützung für kleine Unternehmen



Auch kleine und regionale Unternehmen sollten nicht darauf verzichten sich mit einem entsprechenden Internetauftritt für Kunden und Geschäftspartner zu positionieren. Doch fehlt es den meisten regionalen Firmen und kleinen Unternehmen am nötigen Know-how, um auch tatsächlich eine erfolgreiche Marketingkampagne ins Leben zu rufen. Hier ist die Zusammenarbeit mit Marketingagenturen eine große Hilfe für kleine und regionale Unternehmen. Laut Geschäftsführer Patrick Tomforde von der Marketingagentur Performanceliebe mangelt es vielen Unternehmen an personeller Kapazität, um sich mit den technischen Methoden der Suchmaschinenoptimierung genauer auseinanderzusetzen. Damit man jedoch das bestmögliche Ergebnis aus einer Plattform im Internet herausholt, ist es ratsam die Unterstützung einer Marketingagentur in Anspruch zu nehmen. Auch für die Bedürfnisse von kleinen und regionalen Unternehmen verfügen Marketingagenturen über ausreichend Erfahrung und Kompetenz, um eine Webseite deutlich erfolgreicher zu machen. Die Planung, Umsetzung und Optimierung einer Webseite gelingt dabei durch eine sorgfältige Planung und exakte Abstimmung mit dem jeweiligen Unternehmen. Unternehmen, die eine Marketingagentur mit diversen Werbekampagnen beauftragen, sollten allerdings auch auf die notwendige Transparenz achten. Denn nur, wenn eine Marketingagentur nach den neusten Standards arbeitet und die Algorithmen der Suchmaschinen genau kennt, gelingt es langfristig eine bessere Positionierung bei den Suchergebnissen einzunehmen. Ebenso sollte auch ein monatlicher Bericht für Unternehmen zur Verfügung stehen, um den Erfolg einer solchen Marketingkampagne messen zu können. Dazu sollten Unternehmen auf Referenzen von Marketingagenturen achten, um die Aussicht auf Erfolg zu vergrößern.



Suchmaschinenoptimierung zur gezielten Kundengewinnung



Ein gutes Ranking bei der Suchanfrage auf Google ist für Unternehmen heutzutage unumgänglich, um potenzielle Kunden auf die eigene Webseite zu lotsen und neue Kunden zu gewinnen. Die Suchmaschinenoptimierung ist demnach für die Kundengewinnung ein wichtiges Instrument. So unterscheidet sich die SEO sehr grob von klassischen Werbemaßnahmen. Denn hier liegt durch die Sucheingabe verschiedener Begriffe bereits ein Interesse von Kunden vor. So braucht es keine Überzeugungsarbeit beim Verkauf, sondern nur eine Weganleitung zu einem Webshop oder einer Unternehmensdienstleistung. Benutzer, die auf Google nach einem neuen paar Schuhe, einer Sommergartenliege oder einem neuen Auto suchen, haben bereits eine Kaufintention. Genau diese Interesse gilt es für Unternehmen zum eigenen Vorteil auszunutzen. Die Suchmaschinenoptimierung hilft Unternehmen demnach vor allem dabei potenzielle Kunden anzulocken und von der Konkurrenz abzuwerben. Das Ranking einer Unternehmenswebseite nimmt hier eine bedeutende Rolle ein. Denn mehr als die Hälfte aller Internetnutzer klickt auf die Ergebnisse der ersten Seite bei einer Google-Suche. Ist das eigene Unternehmen hier nicht aufgeführt, wird die Chance auf ein Geschäft und die Neukundenakquise verloren. So gilt: Umso besser die Positionierung eines Unternehmens bei den Suchergebnissen eingestuft wird, desto mehr potenzielle Kunden klicken auf die Webseite.



Markenbekanntheit durch Werbekampagne erhöhen



Eine starke Marke mit einem positiven Image ist für Unternehmen Gold wert. Doch, damit eine Marke auch tatsächlich ihre Geschichte erzählen kann, muss sie auch wahrgenommen werden. Auch hierfür dienen verschiedene Instrumente aus dem Bereich des Online Marketings. Dabei haben auch kleine und regionale Unternehmen mit geringen finanziellen Mitteln die Chance die eigene Marke deutlich bekannter zu machen. Die Suchmaschinenoptimierung hat demnach auch einen großen Einfluss auf die Markenbekanntheit eines Unternehmens. Durch den Linkaufbau und die Verbesserung im Google-Ranking gelingt es deutlich mehr Menschen mit einer Marke in Kontakt zu bringen. Das Einkaufsverhalten hat sich durch die Digitalisierung maßgeblich verändert. Auch, wenn einige Unternehmen den Schritt in die Digitalisierung verschlafen haben, ist es noch nicht zu spät für die digitale Transformation. Durch geschickte Marketingmaßnahmen gelingt es die Reichweite deutlich zu verbessern und auch kleinen Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft in Aussicht zu stellen.



Fazit: Ohne Online-Marketing geht es heute nicht mehr



Eine gute und professionelle Webseite allein reicht heutzutage nicht mehr aus, um Kunden zum Kauf zu bewegen. Die Positionierung bei der Suchanfrage auf Google ist mittlerweile zu einem wichtigen Faktor für Unternehmen im Online-Business aufgestiegen. So ist die Zusammenarbeit mit Marketingagenturen unausweichlich, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren und sich auf dem Digitalmarkt behaupten zu können.