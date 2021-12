National Express übernimmt Strecke RE 11

Ein Zug des Zugbetreibers National Express am Bahnhof in Greven.

Nach dem Ausscheiden des Bahnunternehmens Abellio in Nordrhein-Westfalen Ende Januar 2022 werden insgesamt drei Anbieter den Regional- und S-Bahnverkehr fortsetzen. Das beschloss der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Donnerstag in Essen.