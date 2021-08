„Politik gegen die Realität wird nicht mehr reichen“

Wie schnell kann sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren von der Corona-Krise erholen? Was bedeutet der Wechsel im Weißen Haus? Und warum schafft es die Politik trotz der tiefen Krise, den Unternehmen das Leben schwer zu machen? Darüber haben Ulrich Win­dolph und Andreas Schnadwinkel mit Steffen Kampeter (57) aus Minden gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Welche Erwartungen haben Sie an den nächsten US-Präsidenten Joe Biden?

Steffen Kampeter: Die deutsche Wirtschaft nimmt besorgt zur Kenntnis, dass in beiden großen politischen Lagern der USA der Freihandel zunehmend skeptisch gesehen wird. Auch mit der Regierung von Joe Biden könnten wir schwierige Verhandlungen über Handelsabkommen und andere Herausforderungen für die wirtschaftlichen Beziehungen bekommen – hier müssen wir jetzt einmal abwarten, welche Schwerpunkte Joe Biden setzen wird und wie sich die transatlantischen Beziehungen entwickeln werden. Es bleibt schwierig.

Krisen wie die Corona-Pandemie werden politisch genutzt, um Dinge durchzusetzen, die sonst nicht möglich wären. Sind gemeinsame europäische Schulden der erste Dammbruch?

Kampeter: Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Gelder müssen zukunftsorientiert investiert werden, das heißt mit den richtigen politischen Prioritäten. Das Wichtigste ist: Wenn wir diese besondere Situation überstanden haben, müssen auch die besonderen Maßnahmen beendet werden. Das wird der Dreh- und Angelpunkt sein, ob man in Europa glaubwürdig bleibt. Da haben wir in Nord- und Osteuropa, aber auch in Teilen der deutschen Politik kritische Stimmen. Die Befristung der Maßnahmen ist entscheidend für die Legitimität der aktuellen Handlungen.

Sie waren lange Staatssekretär bei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Ist die schwarze Null für immer Vergangenheit?

Kampeter: Die schwarze Null ist und bleibt die Voraussetzung, um in solchen Krisen überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Die Schäuble-Politik hat Deutschland gelassen und tatkräftig auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie reagieren lassen. Wer jetzt die Schuldenbremse in Frage stellt, der stellt die zukünftige Handlungsfähigkeit in Frage. So kurzsichtig und politisch fahrlässig wird keine verfassungsändernde Mehrheit des Bundestags sein. Ich kann nicht vorhersagen, ob wir immer ausgeglichene Haushalte haben werden. Aber eine regelgebundene Finanzpolitik sollte Deutschland stets leiten.

Der deutsche Sozialstaat wird immer weniger aus Beiträgen und immer mehr aus Steuern finanziert. Sollte der Wohlfahrtsstaat zurückgefahren werden, weil die Zahl der Transferleistungsempfänger auch durch die Zuwanderung in die Sozialsysteme steigt?

Kampeter: Weder die Migration noch die Steuerfinanzierung sind die Probleme unserer sozialen Sicherung. Die beiden Hauptprobleme sind die demografische Entwicklung und mangelnder politischer Mut. Wir brauchen mehr Leute, die in Deutschland und für die soziale Sicherung arbeiten. Und wir brauchen den politischen Mut, nicht nur gefällig die Ausgabensteigerung der sozialen Sicherungssysteme zu beschließen, sondern endlich auch die dringenden Reformen anzugehen. Ziel muss eine dauerhafte Begrenzung des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes bei 40 Prozent sein.

Was schwebt den Arbeitgeberverbänden da konkret vor?

Kampeter: Wir haben eine Kommission zur Zukunft der Sozialversicherungen eingesetzt, die Vorschläge erarbeitet hat, wie die Sozialversicherungsbeiträge bei 40 Prozent gehalten werden können. Klar ist: Wir brauchen einen konsequenten Reformkurs, der auch unbequeme Maßnahmen, wie eine Verlängerung der erwerbsaktiven Lebensphase und mehr Eigenverantwortung in der Krankenversicherung umfasst. In diesen Fragen dürfen die politisch Verantwortlichen den Kopf nicht länger in den Sand stecken, hier sind alle Ampeln bereits auf Rot. Deswegen haben wir einen Dialog mit allen demokratischen Parteien begonnen - wir wollen dafür sensibilisieren, dass sich die Sozialabgaben ohne Anpassungen rasch in Richtung 50 Prozent bewegen könnten. Dies würde massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bedeuten – Arbeit in Deutschland wäre damit unattraktiv, der Standort gefährdet und der Abwanderungsprozess ins Ausland verstärkt. Das kann weder im Interesse der Arbeitgeber noch im Interesse der Politik sein.

Und was erwarten Sie?

Kampeter: Nicht weniger, als dass die Politik diese Reformen mutig angeht. Aber wir sind auch nicht naiv: In dieser Legislaturperiode werden wohl keine richtungsweisenden Entscheidungen im Sinne von mehr Nachhaltigkeit als Antwort auf die Demografie mehr getroffen werden. Klar ist aber: Politik gegen die Realität wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr reichen.

Es gibt unter dem Label „Verantwortungseigentum“ den Ruf nach einer neuen Rechtsform im Gesellschaftsrecht. Was steckt dahinter? Und ist es sinnvoll, Stimmrechte und Eigentum zu trennen?

Kampeter: Ich erkenne den Sinn dieser Diskussion nicht. Wer heute Eigentum hat, trägt auch Verantwortung. Ich kenne viele Eigentümerunternehmer, die privat und geschäftlich verantwortlich mit ihrem Eigentum umgehen. Die Behauptung, durch die Trennung von Eigentums- und Entscheidungsrechten könne mehr Verantwortung produziert werden, lässt sich durch nichts belegen. Wir sind offen gegenüber gesellschaftsrechtlichen Fortentwicklungen, wie die Vereinfachung des Stiftungsrechts. Aber die Debatte über das angebliche Verantwortungseigentum ist schon von Anfang an auf der schiefen Bahn.

Das geplante Lieferkettengesetz liest sich wie der Wunschtraum der Vereinten Nationen für die beste aller Welten. Wie groß wäre der Schaden für die deutsche Wirtschaft, wenn dieses Gesetz beschlossen werden sollte?

Kampeter: Der größte Schaden wäre, wenn die Öffentlichkeit glauben würde, dass deutsche Unternehmen sich nicht für Menschenrechte interessieren würden. Das Gegenteil ist richtig. Aber wir lehnen die Vorschläge aus der Politik ab, den deutschen Unternehmen eine umfassende Haftung für die Einhaltung der Menschenrechte im Ausland aufzubürden. Es ist doch ziemlich naiv zu glauben, dass ein mittelständischer Unternehmer mehr für Menschenrechte tun kann als der Bundesaußenminister oder die Bundeskanzlerin. Im Dialog mit der Politik ist es immerhin einigermaßen gelungen, diese von diesen Realitäten zu überzeugen. Jetzt geht es um eine Verantwortungspartnerschaft für mehr Sorgfalt in Lieferketten, und daran werden wir konstruktiv mitwirken.

Könnte überhaupt eine einzige Elektroauto-Batterie in Deutschland hergestellt werden, wenn das Lieferkettengesetz Realität werden sollte?

Kampeter: Unter dem Begriff des Lieferkettengesetzes sind viele unterwegs, die gegen internationale Ar­beitsteilung, gegen marktwirtschaftliche Partnerschaften und gegen technologischen Fortschritt sind. Von daher sind wir überzeugt, dass ein verkorkstes Lieferkettengesetz gegen Innovation und Wohlstand gerichtet ist. Und wird im Übrigen im Ergebnis ja auch nicht zu einer verbesserten wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Situation in unseren Partnerländern führen.

Wäre es nicht eher ein Schaden für die Beschäftigten in Schwellenländern oder der Dritten Welt, wenn wir unsere Standards auf sie übertrügen?

Kampeter: Die deutsche Wirtschaft darf sich nicht an den Platz des Gesetzgebers in unseren Partnerländern setzen. Das wäre undemokratisch und anmaßend. Was wir machen und können, ist durch faire Ausgestaltung von Lieferbeziehungen dazu beizutragen, dass in Ländern mit einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen die Wohlstandschancen vergrößert werden. Das Engagement von Unternehmen aus demokratischen Staaten sorgt mit dafür, dass sich die soziale Lage in diesen Ländern verbessert.

Warum sind Arbeitgeber beim Homeoffice noch skeptisch?

Kampeter: Wir sind überhaupt nicht skeptisch, das ist Unsinn. Überall da, wo es möglich ist, haben wir doch seit Monaten in einem eher unfreiwilligen Feldversuch ausprobiert, was sich machen lässt. Die Arbeitgeber haben mit ihren Beschäftigten die unterschiedlichsten Arbeitszeit- und Mobilitätsmodelle eingeführt und kreative Lösungen gefunden. Unsere Skepsis und unser Widerstand beziehen sich darauf, diese Vielfalt und Flexibilität in einen neuen gesetzlichen Rahmen mit Ansprüchen und Klagemöglichkeiten zu packen. Es ist eine deutsche Unart, alles, was neu ist und gut funktioniert, mit Überregulierungen kaputt zu machen.

Was denken Sie, wenn in Brüssel über einen europäischen Mindestlohn nachgedacht wird? Hängen solche Vorstöße auch mit den Löhnen zusammen, die osteuropäischen Arbeitern auf dem Bau und in der Fleischbranche bezahlt werden?

Kampeter: Die Mütter und Väter der europäischen Verträge haben klugerweise gesagt, dass Sozialpolitik eine nationale Verantwortung ist. Deswegen betrachte ich es unabhängig vom konkreten Einzelfall als sehr gefährlich, dass die Brüsseler Bürokraten immer mehr Kompetenz in der Sozialpolitik auf die EU-Ebene ziehen wollen. Das kann nur schief gehen, weil die sozialen Lebenswirklichkeiten zwischen Rumänien und Baden-Württemberg zu unterschiedlich sind, als dass wir sie in ein europäisches Korsett zwängen könnten. Wir sind sehr für Mindeststandards und Rahmenvereinbarungen. Aber das Beispiel Mindestlohn zeigt doch, dass die Brüsseler Bürokraten nicht einmal Halt machen vor der grundgesetzlich verbrieften Tarifvertragsautonomie. Wir haben in Deutschland ein funktionsfähiges, staatsfernes Mindestlohnsystem. Wir brauchen da keine Nachhilfe aus Brüssel, und das wird in Osteuropa und Skandinavien genau so gesehen.

Die Forderung nach zwölf Euro Mindestlohn in Deutschland bleibt, 2023 könnte das erreicht werden. Erwarten Sie, dass die Forderung nach einer schnellen Erhöhung des Mindestlohns im Bundestagswahlkampf nicht nur von Linken und SPD, sondern auch von den Grünen kommen wird?

Kampeter: Beim Thema Mindestlohn überrascht mich nichts mehr. Fakt ist aber, dass niemand, der in der Politik tätig ist, Verantwortung für die Lohngestaltung in den Betrieben trägt. Das ist die Aufgabe von Arbeitgebern und Gewerkschaften, wenn sie die Tarifverträge verhandeln. Und diese Ergebnisse bilden die Eckwerte bei der Ermittlung des Mindestlohns. Wenn die Politik glaubt, dass sie diese Ermittlung durch den populistischen Wettbewerb um die Frage „Wer bietet den höchsten Mindestlohn?“ ersetzen kann, dann stört sie die Tarifpartnerschaft und riskiert einen schweren Schaden an der Sozialpartnerschaft in Deutschland. Statt neuer Regulierung wäre eine gezielte Stärkung der europäischen Sozialpartnerschaft angebracht.

Wer soll CDU-Vorsitzender werden? Wen favorisieren Sie als BDA-Hauptgeschäftsführer? Und wen favorisieren Sie als CDU-Mitglied?

Kampeter: In der Führung aller Parteien wünschen wir uns als Arbeitgeberverbände Personen, die ein Herz haben für wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge. Ansonsten halten wir uns aus parteipolitischen Fragen heraus.