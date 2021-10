Ohne Digitalisierung geht nichts mehr in deutschen Unternehmen, denn wer seinen Workflow noch analog gestaltet, wird im harten Konkurrenzkampf abgehängt. Die Digitalisierung ist längst in ihre zweite Phase eingetreten. Mit Big Data, Cloud Computing, Virtual Reality, 3D-Druckverfahren und Künstlicher Intelligenz scheint sie förmlich ein Eigenleben zu entwickeln, aus dem Unternehmen freilich viel Kraft schöpfen können.

Recruiting-Tools erleichtern die Suche nach Spezialisten

Im Personalwesen rückt KI entscheidend vor mit dem Ergebnis, dass geeignete Recruiting-Tools nicht nur die Abläufe erleichtern, sondern auch die Weichen stellen können, um beispielsweise begabte IT-Spezialisten mit besonderen Fähigkeiten für sich zu gewinnen. Schließlich schaffen moderne Recruiting-Tools die Voraussetzung dafür, um bundesweite IT-Stellenangebote in hoher Geschwindigkeit sowie effektiv und automatisiert zu versenden, sodass zahlreiche Kanäle in einem einzigen Schritt für das Unternehmen erschlossen werden.

Semantische Kandidatensuche mit CV-Parsing

CV-Parsing ist ein Zauberwort im Bereich intelligenter Recruiting-Tools, denn bei diesem Verfahren ist KI die Voraussetzung. Der Begriff setzt sich aus dem lateinischen Wort für Lebenslauf Curriculum Vitae und dem modernen englischsprachigen Begriff aus der Computertechnologie für Syntaxanalyse Parsing zusammen. Die Bewerbungsunterlagen finden nach wie vor in einer zentralen Datei Platz. Neu ist hingegen, dass die Technik dank der KI die einzelnen Bewerbungen nach semantischen Kriterien filtern und ordnen kann.

Intelligente Algorithmen verleihen Recruiting-Tools die Fähigkeit, die Textbausteine in jedem Lebenslauf zu erkennen und sogar die Bewerbungsfotos via Gesichtserkennung zu verstehen. Im Ergebnis werden die Abläufe für Bewerber und die HR-Abteilung beschleunigt. Alle Lebensläufe können nach Schlagwörtern geordnet werden, sodass Bewerber mit bestimmten Eigenschaften wie einem Wohnort in Castrop-Rauxel gesichtet und aktiviert werden können. Scheitern Bewerber nur knapp bei der Stellenvergabe oder melden sich proaktiv, dann können sie in einem Talent-Pool Platz finden, auf den bei Bedarf zugegriffen werden kann.

Bündelung der Diskussionsprozesse

Recruiting-Tools bieten Unternehmen in Westfalen die Chance einer abteilungsübergreifenden Kommunikation. Sobald der Kontakt mit einem Bewerber hergestellt worden ist, erhält er eine eigene Datei mit allen Informationen wie seinen Bewerbungsunterlagen inklusive seinem Lebenslauf. Jeder Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit, aus dieser Seite über den Aspiranten zu diskutieren, sodass alle Fortschritte im Laufe dieser Diskussionen gespeichert sind, damit der Gesprächsfaden jederzeit wieder aufgenommen werden kann. Doch die Kommunikation endet nicht vor den (virtuellen) Toren des eigenen Unternehmens.

Mit einem guten Recruiting-Tool lassen sich nämlich Schnittstellen zu externen Kanälen wie dem Vorgängerunternehmen des Bewerbers erstellen, sodass auch in diesem Bereich eine Bündelung der Kräfte zur Kandidatenfindung beiträgt. Aufgeführt werden in der persönlichen Datei des jeweiligen Bewerbers außerdem die Kommunikationskanäle, auf denen er erreichbar ist. Der Kontakt zum Bewerber kann bei Bedarf sofort hergestellt werden; der Kairos wird nicht mehr verpasst.

Kandidatensuche mit Multiposting

Die nächste Phase der Digitalisierung zeigt sich im Versenden von Stellenangeboten. Die Nutzung des Internets ist für Unternehmen längst selbstverständlich geworden. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen an anderer Stelle. Gute Recruiting-Tools verfügen nämlich über die Fähigkeit des sogenannten Job-Spreadings. Das heißt, die Stellenangebote im Internet brauchen nicht mehr auf den einzelnen Jobportals einzeln platziert zu werden. Stattdessen bringt die Multiposting-Software die Fähigkeit mit, ein Stellenangebot gleich auf vielen Bewerberplattformen gleichzeitig zu verbreiten. Der Aufwand bei der Kandidatensuche wird dadurch merklich verringert und es kann eine wesentlich größere Reichweite als vorher erzielt werden.

Kommunikation via Video-Telefonie

Traditionell ist beim Bewerberprozess die Kontaktnahme über ein Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch wird trotz seines hohen Aufwandes wahrscheinlich immer für Unternehmen eine Option sein, da sich das Unternehmen auf diese Weise am besten ein Bild vom Kandidaten verschaffen kann. Auf der anderen Seite bieten moderne Recruiting-Tools allerdings diverse Möglichkeiten, um den Aufwand auch an dieser Stelle dramatisch einzugrenzen, ohne dass dadurch allzu viele Eindrücke vom Bewerber verloren gehen.

Die Technologie, die diese Leistung erbringt, lässt sich grob unter dem Begriff der Video-Telefonie zusammenfassen. Videokonferenzen drangen durch die Corona-Pandemie verstärkt ins Bild der Öffentlichkeit. Sie sind so effektiv, dass sie auch sinnvoll eingesetzt werden können, wenn dies nicht der Not geschuldet ist.