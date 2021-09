Registrierkassen: Was kann ein modernes POS System?

Point of Sale – die Entwicklung von POS

Vormals stand „Point of Sale“, kurz: POS, für den Ort, an dem sich in einem Geschäft die Kasse befand. Im Normalfall war dies eine Ladentheke mit einer Kasse, an dem die Verkäufer das Bargeld der Kunden für Dienstleistungen und Waren in Empfang nahmen.

Bis heute ist die Bezahlung der wichtigste Zweck eines jeden POS Systems – ob an einer klassischen Registrierkasse, einem Selbstbedienungskiosk, über eine Handheld-Konsole oder online. Allerdings hat sich die Technologie im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt und mit ihnen die POS Systeme. Insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung mobiler Technologien haben sie einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Mithilfe von mobilen Geräten wird der komplette Verkaufsraum heute zum Point of Sale. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die sogenannte Cloud-Technologie. Dank dieser Technologie können kritische Systeme schneller integriert werden, um höhere Gewinne zu generieren.

Vom Service bis zum Verkauf – umfangreiche POS Systeme

Um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, mussten sich die einstigen Buchhaltungs- und Zahlungssysteme in den letzten Jahren schnell weiterentwickeln. Ein moderner POS ist nicht mehr nur ein Verkaufsort, sondern agiert auch als Dienstleistungspunkt, über den die Kunden mit den Geschäften direkt interagieren können.

Dies ermöglicht ein Kassensystem. Die mobile Kassensoftware bietet eine komplette Verkaufslösung als Gesamtpaket. Das POS System ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen (Einzelhandel, Gastronomie, Kosmetik/Beauty, Friseure, Dienstleister etc.) geeignet.

Das Paymash TSE Kassensystem

funktioniert über die App myPOS für Android und iOS Geräte und dient als moderne Registrierkasse,

ist manipulationssicher und weist hohe Sicherheitsstandards auf,

ist finanzamtbeglaubigt (mit Online TSE in Deutschland) und erfüllt die Belegausgabepflicht,

beinhaltet die Integrierung eines individuellen Online-Shops.

Mit wenigen Klicks lassen sich am POS oder PC-Angebote und Rechnungen erstellen und per E-Mail sofort an die Kunden versenden. Auch Zahlungserinnerungen und Mahnungen lassen sich bequem direkt aus Paymash heraus verschicken. Interessant ist darüber hinaus das flexible Preismodell. Je länger das System genutzt wird, desto niedriger werden die Gebühren. Zur Auswahl stehen eine Monats-, Jahres- oder Zweijahreslizenz. Außerdem ist das System monatlich kündbar.

Mit POS Kosten senken und Gewinne erhöhen

Längst hat sich Onlineshopping zu einem neuen und anhaltenden Trend entwickelt. Die Menschen kaufen ihre Produkte, aber auch Dienstleistungen zunehmend im Internet. Wenn sich Dienstleister und Geschäfte darauf einstellen und zudem ein modernes POS System richtig einsetzen, kann es zur Kostensenkung und Gewinnsteigerung beitragen, ohne dass der Service-Level davon beeinträchtigt wird.

Für den Einzelhandel heißt das, dass sie weniger Verkäufe einbüßen und sogar ihre Umsätze steigern können, wenn sie ihren Kunden passende moderne Handelsfunktionen bereitstellen. Diese bieten den Verbrauchern die Möglichkeit, über alle denkbaren Kanäle Waren einzukaufen, abzuholen oder zurückzusenden. Auch die Gastronomie-Branche profitiert von POS Systemen, sowohl in Bezug auf die Produktivität der Mitarbeiter als auch in Bezug auf die Optimierung der Lagerkapazität.

Folgende Anforderungen sollte ein modernes POS System für den Einzelhandel und den Gastronomie-Bereich mindestens erfüllen:

Nahtlose Fullfillment-Systeme integrieren

Alle Arten von Zahlungsmethoden akzeptieren

Daten sammeln für Analysen und Berichte

Finanztransaktionen und schnelle Bestellungen ermöglichen

Personalisierte Kundeninteraktionen unterstützen

Kundendaten sichern

Mobile POS-Kioske unterstützen

Produktivität der Mitarbeiter steigern

Verluste vermeiden

Treueprogramme unterstützen

Kurzum: Moderne Kassensysteme bieten fortschrittliche Analyse-Tools, die effektive Werbemaßnahmen, profitable Angebote und schlanke Unternehmensabläufe ermöglichen.

Immer mehr Menschen kaufen Waren und Dienstleistungen im Internet. Foto: pixabay.com © geralt (CCO Creative Commons)

Schnellerer Service – vereintes Frontend- und Backend-System

Frühere Registrierkassen wurden in der Regel nur für die Zahlungsabwicklung eingesetzt. Im Laufe der Zeit gewannen sie aber als Sammelstelle für Finanz- und Inventardaten immer mehr an Bedeutung. Doch damit nicht genug: Heutige POS Systeme sind wichtige Schnittstellen, über die das betriebliche Backend mit dem kundennahen Frontend gesteuert werden. Somit lassen sich sämtliche Geschäftsprozesse sowie -transaktionen optimieren.

Um aber im starken Wettbewerb mithalten zu können, ist es wichtig, sich für das richtige POS System zu entscheiden. Eine cloudfähige All-in-One-Lösung bietet alle Aspekte eines modernen Kassensystems – von Hardware, Anwendungsservern und Betriebssystemen bis hin zu branchenspezifischer Software und Datenbanktechnologie.

Eine moderne POS-Lösung vereint zahlreiche Elemente, darunter:

Sicherheit: Sie unterstützt die Einhaltung der PCI-, Visa-, MasterCard- und Europay-Anforderungen.

Sie unterstützt die Einhaltung der PCI-, Visa-, MasterCard- und Europay-Anforderungen. Intuitiv: Sie lässt sich einfach bedienen und verfügt über all notwendigen Touchscreen-Funktionen.

Sie lässt sich einfach bedienen und verfügt über all notwendigen Touchscreen-Funktionen. Mobil: Sie unterstützt mobile POS-Geräte, von Tablets und Smartphones bis zu Self-Service-Kiosken.

Sie unterstützt mobile POS-Geräte, von Tablets und Smartphones bis zu Self-Service-Kiosken. Cloud-fähig: Sie ist flexibel und bietet vorintegrierte, optimierte Lösungen. Neue Module lassen sich schnell hinzufügen. Aktualisierungen und Updates müssen problemlos möglich sein.

Ein gutes POS System verfügt schließlich über eine moderne Hardware. Dazu zählen ein hochauflösender Bildschirm ebenso wie ein ansprechendes Gerätedesign. Weiterhin sollte es optionale Peripheriegeräte unterstützen. Das System sollte ferner für die eigene Branche entwickelt worden sein, um die Implementierung zu beschleunigen. Moderne POS Systeme gehören damit schon heute zu den Zukunftstechnologien.