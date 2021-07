Stahldiebstahl bei Benteler: Anklage steht

Die Ermittler werfen den Männern vor, in 135 Fällen insgesamt 4500 Tonnen Stahl aus einem Benteler-Lager in Paderborn gestohlen und in den Niederlanden verkauft zu haben. Unterstützung aus dem Konzern hatten sie offenbar nicht. Geschädigt wurde neben dem Unternehmen auch der Staat, weswegen die mutmaßlichen Täter zusätzlich der Steuerhinterziehung in Höhe 430.000 Euro beschuldigt werden.

Sechsköpfige Bande soll den Erlös unter sich aufgeteilt haben

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Marco Wibbe am Freitag hatten zwei Haupttäter über eine Spedition Zugang zu dem Stahllager. Drei weitere Männer organisierten demnach den Transport und Verkauf. Ein sechster sei erst sehr spät im Jahr 2015 zu der Bande gestoßen. Die Einnahmen sollen sie unter sich aufgeteilt haben.

Stahl auf einem Schrottplatz in den Niederlanden abgeladen

Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Paderborn, des Hauptzollamtes in Bielefeld, der Finanzkontrolle und Schwarzarbeit in Paderborn und der Steuerfahndung in Bielefeld waren sehr aufwändig – auch weil sie sich bis auf einen Schrottplatz in den Niederlanden ausdehnten, auf dem der Stahl zwischengelagert wurde.

Einer der Angeklagten ist jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft geständig. Ihnen drohen Haftstrafen für gewerbemäßige Untreue und gewerbsmäßige Hehlerei von bis zu zehn Jahren. Az: 2 KLs 2/20