Stimmungsdaten treiben den Dax weiter an

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Das günstige monetäre Umfeld sowie robuste Konjunkturdaten haben den Dax heute weiter angetrieben.

Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 0,79 Prozent auf 15.636,48 Punkte und steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Auf Wochensicht deutet sich trotz des Kursrutsches am Montag ein Wochenplus von 0,6 Prozent an.

Der MDax erklomm heute ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,98 Prozent auf 35.183,70 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,9 Prozent zu.

Gestern hatte die Europäischen Zentralbank ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen bekräftigt. Die Sorgen der Anleger mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus hingegen rückten etwas weiter in den Hintergrund.

Heute sorgten frische Konjunkturdaten für neuen Schwung. So überraschten die von IHS Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor hierzulande positiv.

Im Dax und auch europaweit waren Aktien aus der konjunktursensiblen Automobilbranche zum Wochenschluss besonders stark gefragt. Hierzulande zogen Daimler und Continental um jeweils mehr als vier Prozent an.

Die Anleger reagierten erfreut auf die Halbjahreszahlen des Zulieferers Valeo. Die Anteilsscheine von Valeo zogen an der Spitze des französischen Leitindex Cac 40 um gut acht Prozent an.

Im MDax machten die Papiere der Shop Apotheke anfängliche Verluste von fast 13 Prozent zwischenzeitlich fast komplett wett und notierten zuletzt nur noch leicht im Minus. Die Online-Apotheke hatte am Vortag die Erwartungen an Umsatzwachstum und operative Marge gedämpft.

Vor allem die gekappten Gewinnaussichten seien überraschend und würden Fragen aufwerfen, schrieb ein Experte. Bereits mit den schwachen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal vor zwei Wochen hatte Shop Apotheke von Engpässen in der Logistik berichtet und gewarnt, dass eine mögliche Prognoseänderung an der Entwicklung der kommenden Wochen hänge.