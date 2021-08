Wichtige Unterschiede bei KFZ-Versicherungen - was gilt es zu beachten?

Für die Schäden am eigenen Auto wird eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung benötigt. Welche Leistungen beinhalten die einzelnen Versicherungen und was gilt es vor einem Abschluss zu beachten.



Ohne Kfz-Haftpflichtversicherung ist keine Zulassung möglich



Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Versicherungsunternehmen müssen daher fast ausnahmslos alle Kunden annehmen, die eine Versicherung abschließen möchten. Eine Ablehnung eines Antragstellers darf nur erfolgen, wenn der Versicherer ausschließlich ausgewählte Berufsgruppen versichert oder in einer bestimmten Region des Landes tätig ist. Auch wenn der Versicherungsnehmer zu einem früheren Zeitpunkt seiner Beitragspflicht nicht nachgekommen ist, darf die Versicherungsgesellschaft eine Versicherung ablehnen. Für eine Zulassung benötigen Fahrzeughalter einen Personalausweis oder Reisepass, die elektronische Versicherungsbestätigung in Form der eVB-Nummer, die Zulassungsbescheinigung Teil II und ein Sepa-Mandat für die Bezahlung der Kfz-Steuer.



Die Haftpflichtversicherung deckt nur die entstandenen Fremdschäden ab



Wird ein Autofahrer in einen Unfall verwickelt oder ist er sogar der Verursacher, deckt die Kfz-Haftpflichtversicherung die Schäden ab, die den Beteiligten entstehen. Dabei ist es gleichgültig ob es Schäden an Fahrzeugen, Unfallgegnern, Fußgängern oder Radfahrern sind. Auch bei Sachschäden tritt die Kfz-Haftpflicht ein. Ein Sachschaden ist zum Beispiel das Touchieren einer Mauer oder das Umfahren eines Pollers oder eines Verkehrszeichens. Die Schäden am eigenen Fahrzeug werden von der Haftpflichtversicherung allerdings nicht übernommen. In Deutschland sind etwa 13 Prozent aller zugelassenen Kraftfahrzeuge mit einer Haftpflichtversicherung versichert. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um ältere Fahrzeuge, die nur noch einen geringeren Verkaufswert haben. Durch die Schadensfreiheitsklassen bei unfallfreiem Fahren wird die Versicherung von Jahr zu Jahr günstiger.



Eine Teilkasko-Versicherung haftet bei Unwettern und Hagelschäden



Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz wurden durch die Wassermassen auch viele Kraftfahrzeuge komplett oder teilweise zerstört. Eine Teilkasko-Versicherung übernimmt die entstandenen Schäden durch Sturm, Hagel, Über­schwemmung oder Blitz­schlag. Auch bei Glasbruch, Einbruch und Diebstahl greift diese Versicherung. Viele Versicherungen decken auch Schäden durch Brand, Explosion oder durch einen Wildschaden ab. Für etwa 90 bis 100 Euro mehr pro Monat sind also viele Schäden abgesichert, auf die ein Autofahrer keinen Einfluss hat. Eine Teilkaskoversicherung hat keine Schadensfreiheitsklassen und wird somit auch nicht von Jahr zu Jahr günstiger. Nach einem Schaden werden allerdings auch die Beiträge nicht erhöht. Sparen können Versicherte bei einer Teilkasko-Versicherung mit einer vereinbarten Selbstbeteiligung.



Die Vollkasko-Versicherung ist ideal für teure Fahrzeuge



Für Neufahrzeuge oder für besonders hochwertige Fahrzeuge bieten die Versicherungsunternehmen eine Vollkasko-Versicherung an. Diese Versicherung übernimmt alle Schäden, die eine Haftpflichtversicherung und eine Teilkasko-Versicherung abdecken. Zusätzlich ist der eigene Schaden bei einem Unfall am Fahrzeug abgedeckt. Der Schaden wird auch beglichen, wenn der Unfallgegner aufgrund von Fahrerflucht nicht ermittelt werden kann. Selbst bei einem Unfall im Ausland, kann eine Vollkasko-Versicherung sehr hilfreich sein. Die Versicherungsgesellschaft kümmert sich um den Versicherungsnehmer und schlichtet mögliche Streitigkeiten mit der gegnerischen Versicherungsgesellschaft. Da bei einer Vollkasko-Versicherung in der Regel kleinere Schäden durch den Versicherer selbst beglichen werden, empfehlen Experten einen Selbstbehalt von 300 Euro.