Alles wichtige zum Thema Asbest

Asbest ist ein gesundheitsgefährdendes Material. Jedes Jahr sterben Menschen, weil sie mit Asbest in Kontakt gekommen sind. Obwohl der Stoff seit 30 Jahren in Deutschland verboten ist, steckt er noch in vielen Gebäuden, die bis 1993 erbaut worden sind. Wie man herausfindet, ob Asbest vorliegt, welche gesundheitlichen Folgen Asbest hat und weitere wichtige Fakten.

Was ist Asbest?

Asbest ist ein Sammelbegriff für mineralische Faserstoffe. Konkret handelt es sich um eine Gruppe von sechs natürlich vorkommenden Silikatmineralien, die alle aus faserigen Kristallen unterschiedlicher Länge bestehen. Die sechs Asbestarten haben verschiedene Farben und sind unterschiedlich gefährlich. Obwohl Riebeckit und Grunerit als die zwei gefährlichsten Asbestarten gelten, ist Asbest generell gesundheitsschädlich.

Wofür wurde Asbest verwendet - wo kann Asbest enthalten sein?

Asbest wurde seit Mitte des 20. Jahrhunderts in etwa 3000 unterschiedlichen Produkten in verschiedener Konzentration verarbeitet. Weil das Material sehr fest, säure- und hitzebeständig ist und gute Dämmeigenschaften aufweist, fand es unter anderem in der Bauindustrie eine breite Verwendung. Asbest kann beispielsweise in folgenden Baustoffen enthalten sein:

Bodenbeläge

Dachplatten

Kleber

Pappe

Putz

Spachtelmasse

Seit dem 31.10.1993 gilt in Deutschland ein Herstellungs- und Verwendungsverbot für Asbest sowie alle asbesthaltigen Materialien. Gebäude, die vor diesem Stichtag gebaut worden sind, enthalten aber häufig Asbest, da das Material sehr verbreitet war.

Wie findet man heraus, ob ein Haus mit Asbest belastet ist?

Mit bloßem Auge kann man Asbest nicht eindeutig identifizieren. Wer wissen möchte, ob Asbest im Haus verbaut ist und in welchen Mengen das Material vorliegt, sollte einen professionellen Asbest Test vornehmen lassen. Es ist wichtig, dass der Test von qualifizierten Fachleuten durchgeführt wird. Bei unsachgemäßer Probenentnahme besteht das Risiko, dass Asbestfasern oder Asbeststaub freigesetzt werden. Daher ist es wichtig, dass die Entnahme der Proben professionell erfolgt, die Entnahmestellen dokumentiert und anschließend gesichert werden. Das Ergebnis aus dem Test gibt eindeutig Aufschluss darüber, ob das Baumaterial entfernt werden muss oder nicht.

Wie gefährlich ist Asbest?

Asbest verursacht mehrere Erkrankungen und ist krebserregend.

Durch Einatmen gelangen Asbestfasern beziehungsweise Asbeststaub tief in die Lunge und können von dort aus in andere Organe und Gewebe wandern. Bis zu 30 Jahre nach dem Kontakt mit dem Material können Tumore entstehen. Folgende Krankheiten kann Asbest auslösen:

Asbestose - chronisch-entzündliche Lungenerkrankung

Lungenkrebs

Rippenfellkrebs

Kehlkopfkrebs

Eierstockkrebs

Pleuraerguss - Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle

Pleuraplaques - Versteifung des Brustfells

Pleuritis - Entzündung des Brustfells

diffuse Pleuraverdickung - Verdickung des Brustfells

Asbest ist die häufigste Ursache für berufskrankheitsbedingte Todesfälle. Jährlich sterben in Deutschland über 1.500 Personen, weil sie mit Asbest in Kontakt gekommen sind. EU-weit gab es im Jahr 2019 70.000 Todesfälle, die auf Asbest zurückgeführt werden.

Fazit

Obwohl das Material bereits seit Jahrzehnten in Deutschland verboten ist, steckt Asbest noch in vielen Gebäuden bis Baujahr 1993 und führt jedes Jahr zu Todesfällen. Ein Test kann zeigen, ob Asbest vorliegt. Damit das gesundheitsschädliche Material nicht freigesetzt wird, ist es wichtig, sich bei Test und Entfernung auf Fachleute zu verlassen.