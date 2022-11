Raumfrachter «Dragon» an ISS angedockt

Ein «Dragon»-Versorungsfrachter mit fast 3500 Kilogramm Ladung hat erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. An Bord der unbemannten Mission sind unter anderem wissenschaftliche Experimente und Nahrungsmittel. Zum Zeitpunkt des Andockens sei die ISS über dem Pazifik geflogen, hieß es in einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Internet.

Es ist die 26. Versorgungsmission des kommerziellen Betreibers SpaceX in Zusammenarbeit mit der Nasa. Der Versorgungsfrachter soll nach etwa einem Monat wieder auf der Erde landen.

Geliefert wurden laut Nasa unter anderem Solarpanele zur Stromversorgung, eine spezielle Tomaten-Sorte für gesündere Ernährung von Astronauten und ein Bluttest mit Mikroskop, der medizinische Diagnosen von Menschen im All erleichtern sollen. Als Überraschung für die ISS-Astronauten sei auch Eiscreme an Bord, hieß es am Sonntag während der Übertragung. Die erste «Dragon»-Kapsel von SpaceX zur ISS war 2012 geflogen.