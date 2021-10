Top 3 der besten Haartransplantationskliniken in der Türkei

Den Haarverlust kann man mittlerweile effizient bekämpfen. In den letzten Jahren hat man mit professionellen Haartransplantationen sehr gute Fortschritte gemacht. Tatsächlich ist eine Haartransplantation der einzige, dauerhafte und erfolgversprechende Weg zu neuer Haarfülle. Gibt es einen Haken? Nein, es sei denn man schaut auf den Preis. Haartransplantationen sind in Deutschland eine recht kostspielige Angelegenheit! Doch es gibt ebenso preiswerte wie qualitativ hochwertige Alternativen im Ausland - wie renommierte Haartransplantationskliniken in der Türkei unter Beweis stellen.

Die Haartransplantation im Ausland

Der Erfolg einer Haartransplantation - egal ob in Deutschland oder im Ausland - ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die Sie vor einer Entscheidung unbedingt kennenlernen sollten. Es versteht sich von selbst, dass bei ungewöhnlichen günstigen Angeboten immer Vorsicht geboten ist. Natürlich zählt nicht nur der Preis, sondern primär die Erfahrung und Qualifikation des Chirurgen bzw. des behandelnden Facharztes.

Schauen Sie sich bei der Auswahl der richtigen Transplantationsklinik bzw. des richtigen Facharztes genau das Leistungs- und Serviceangebot an: Welche Leistungen werden vor, während und nach der Behandlung angeboten? Wie sieht die Beratung vor dem Eingriff aus? Welchen Erfahrungsschatz bringt die Klinik im Hinblick auf Haartransplantationen mit? Gibt es Patientenstimmen oder Bewertungen zu der gewünschten Klinik?

Mit moderner Technologie kann die Haartransplantation äußerst präzise durchgeführt werden. Achten Sie deshalb besonders auf die angebotene Methode und die Erfahrung, die die Klinik bzw. das Fachpersonal hier mitbringt. Bedenken Sie, dass Sie sowohl vor als auch nach dem Eingriff Zeit benötigen. Lassen Sie sich in einer Spezialklinik für Haartransplantationen in der Türkei behandeln, überprüfen Sie, ob im Angebot alle Voruntersuchungen, Nachuntersuchungen, aber auch Services wie Transfers, Hotel oder deutschsprachiges Personal angeboten wird.

In der Türkei gibt es einige hervorragende Kliniken für Haartransplantationen und die erheblich günstigeren Preise sprechen durchaus für eine Behandlung in diesem Land. Die hier vorgestellten Top-Kliniken sind technologisch auf dem neuesten Stand und aktualisieren ständig ihr medizinisches Repertoire. Zudem werden Services wie Übernachtungen in hervorragenden Hotels in Kliniknähe, Shuttle Service oder Notfallservice angeboten.

Wenn Sie auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und professionellen Klinik für Haartransplantation in der Türkei sind, gehören diese 3 Top-Kliniken zu den wichtigsten Adressen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das sind die besten Haartransplantationskliniken in der Türkei

Im Folgenden werden die drei Top-Kliniken in der Türkei kurz vorgestellt. Unter den zahlreichen Angeboten, die es im Land gibt, finden Sie hier die derzeit absoluten Spitzenreiter dieser Fachrichtung. Hohe Qualitätsstandards und eine anspruchsvolle Klientel aus aller Welt zeichnen diese Kliniken aus.

1. Capilclinic

Die Capilclinic in der Türkei ist zweifelsfrei die derzeitige Top-Expertenklinik für Haartransplantationen. Unter der Leitung von Dr. Oguz, einer der weltweit besten Chirurgen auf diesem Gebiet, hat sich diese Klinik in Istanbul zu einer Top-Adresse für anspruchsvolle Patienten aus der ganzen Welt entwickelt. Zahlreiche Auszeichnungen und Mitgliedschaften unterstreichen den Ruf dieser renommierten Haartransplantationsklinik in der Türkei.

Spezialisiert auf FUE / DHI Haartransplantationen werden modernste Technologien und attraktive Leistungspakete angeboten. Ausschließlich auf Haartransplantationen spezialisiert, verfügt die Klinik in Istanbul über ein Team mit mehr als 10-jähriger Berufserfahrung, JCI-Zertifizierung und sorgt für die Unterbringung während der Behandlung in einem Luxushotel im Stadtteil Kadiköy. Weitere Standorte bzw. Möglichkeiten zur Haartransplantation werden in Madrid, Barcelona, Sevilla und London angeboten.

2 - Klinik Dr. Tayfun Oguzoglu>

Zu den führenden Kliniken auf diesem Gebiet gehört die DrT Hair Transplant Clinic unter der Leitung von Dr. Tayfun Oguzoglu und wurde im Jahr 1998 gegründet. Angeboten werden Haartransplantationen mit modernster Technologie in der Türkei sowie auf Zypern. Wie alle Top-Kliniken, die hier vorgestellt werden, so verfügt auch diese zertifizierte Transplantationsklinik über nationale und internationale Qualitätsnachweise. Ebenso wurde Dr. Tayfun Oguzoglu von der ISHRS die Auszeichnungen “ISHRS Promoting High Standards of Safety and Quality of Care of Hair Loss Patients” und “ISHRS Scientific Research” verliehen.

In den DrT Haartransplantationskliniken in der Türkei und Zypern kommen neueste FUE-Instrumente und Technologie zum Einsatz. Viele Serviceangebote runden das Leistungspaket der Zentren ab.

3 - Dr. Muttalip Keser-Klinik

Die Muttalip Keser-Klinik gehört zu den drei Top-Kliniken des Landes. Dr. A. Muttalip Keser ist renommierter Facharzt für ästhetische, plastische und rekonstruktive Chirurgie. Das von ihm gegründete Zentrum für ästhetische Chirurgie bietet Ihnen perfekten Service und neueste Verfahren bei der Haartransplantation an. Seit 2003 wird die FUE-Methode angeboten - damit gehört diese Haartransplantationsklinik zu den Topkliniken mit großem Erfahrungsschatz und Erfolgsgeschichte in der effizienten Behandlung des Haarausfalles.

Als weltweit anerkannter, führender Chirurg auf diesem Gebiet führt Dr. Keser die ganze Behandlung persönlich durch. Mit zum Teil selbst entwickelten Hightech-Instrumenten werden qualitativ hochwertige und optisch ansprechende Transplantate erzielt. Dr. Keser und sein medizinisches Team versprechen perfekte Betreuung vor, während und nach der Behandlung. Ausführliches Informationsgespräch, attraktive Komplettpakete, Finanzierungsangebote und weitere Serviceleistungen runden das Angebot ab.

Häufig gestellte Fragen zur Haartransplantation

Was genau ist eine Haartransplantation?

Haartransplantation oder auch Haarverpflanzung ist die derzeit einzige effiziente Methode den Haarausfall nachhaltig zu bekämpfen. Bei der Follicular Unit Extraction (FUE) genannten Methode werden Haarfollikel (Eigenhaar) entnommen, zwischengelagert und anschließend implantiert.

Ist eine Haartransplantation eine dauerhafte Methode?

Ja. Da es sich um Eigenhaar mit Haarwurzeln handelt, und somit genetisch mit Ihrem restlichen Haar identisch ist, besteht praktisch keine Gefahr der Abstoßung.

Gibt es Altersbeschränkungen bei Haartransplantationen?

Grundsätzlich sind Haartransplantationen für Erwachsene konzipiert - abhängig vom aktuellen Gesundheitszustand und eventuellen Vorerkrankungen. In der Regel werden Transplantationen für die Altersgruppe 20 bis 80 Jahre angeboten.

Wie viel kostet eine Haartransplantation in der Türkei?

Die Kostenersparnis gegenüber einer Behandlung in Deutschland ist beachtlich. Derzeit können rund 50 bis 60 % der OP-Kosten eingespart werden. Bitte beachten Sie, dass die Kosten ganz individuell für jeden Patienten festgestellt werden müssen, je nach Aufwand und gewünschtem Ergebnis.

Ist eine Eigenhaartransplantation schmerzhaft?

Von der eigentlichen Transplantation werden Sie kaum etwas spüren. Der Eingriff wird unter Lokalanästhesie vorgenommen; hierzu wird ein Betäubungsmittel in die Kopfhaut injiziert - das ist der einzige, spürbare Eingriff.

Wie lange dauert der Eingriff?

Es kommt darauf an, wie viele Grafts verpflanzt und welche Methode zum Einsatz kommt. Somit ist die Behandlungsdauer ebenfalls sehr individuell und lässt sich nicht pauschalisiert angeben. Als grober Durchschnitt kann eine Dauer von rund 7 Stunden ein erster Anhaltspunkt sein.

Warum ist die Türkei eine gute Wahl für die Eigenhaarbehandlung?

Zurzeit ist die Türkei eines der führenden Länder für Haarimplantationen. Die Vielzahl an Kliniken, erfahrene Ärzte und mehrsprachige Teams sowie qualitativ sehr hochwertige Dienstleistungen zu vergleichsweise niedrigen Kosten machen die Türkei zu einem der Top-Standorte.

Wie lange dauert der Heilungsprozess nach der Behandlung?

Sie können davon ausgehen, dass nach 10 - 14 Tagen die transplantierten Bereiche vollständig verheilt sind. In seltenen Fällen auftretende Schwellungen sind spätestens dann ebenfalls verschwunden.