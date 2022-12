UN-Chef auf Weltnaturgipfel: «Frieden mit Natur schließen»

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Kanada zum «Friedensschluss mit der Natur» und einem starken Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde aufgerufen. «Wir führen Krieg gegen die Natur», sagte Guterres am Dienstag in Montreal bei der Eröffnungsfeier des Gipfels. «Bei dieser Konferenz geht es um die dringende Aufgabe, Frieden zu schließen.»

Die Menschheit behandle die Natur wie eine Toilette, sagte Guterres weiter. «Und letztendlich begehen wir damit stellvertretend Suizid, denn der Verlust von Natur und Artenvielfalt kommt mit gewaltigen Kosten für die Menschheit.» Beim Weltnaturgipfel müsse die «Orgie der Zerstörung» beendet werden - «keine Ausreden. Keine Verzögerungen. Versprechen müssen gehalten werden».

Ihn beeindruckten junge Klima-Aktivisten auf der ganzen Welt, sagte Guterres weiter - aber man könne es nicht den jungen Menschen überlassen, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. «Wir müssen die Verantwortung übernehmen für den Schaden, den wir angerichtet haben, und handeln, um es wieder in Ordnung zu bringen. Trotz der Träume von Milliardären, die sich etwas vormachen, gibt es keinen Planet B. Wir müssen die Welt in Ordnung bringen, die wir haben.»

Schulze für Stärkung indigener Menschen

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) warb in Kanada dafür, beim globalen Naturschutz auch die Rechte indigener Völker zu stärken. «Ein Schlüssel zum Erfolg bei der Weltnaturkonferenz ist es, nicht nur die Natur sehen, sondern auch die Menschen, die in und von der Natur leben», sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Naturschutz funktioniere dann am besten, wenn er zugleich den Einheimischen eine wirtschaftliche Perspektive biete. Hier komme es auf die Entwicklungspolitik an. Sie müsse so gestaltet sein, dass es sich mehr lohne, «von der Natur zu leben als von ihrer Zerstörung», betonte Schulze.

Heute beginnt im kanadischen Montreal die 15. Weltnaturkonferenz (COP 15). Organisatoren, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen erhoffen sich von dem bis zum 19. Dezember angesetzten Treffen ein richtungsweisendes globales Abkommen für den Artenschutz.

Ziel: 30x30

Eines der Hauptziele ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das betrifft laut Bundesentwicklungsministerium (BMZ) auch in großem Maße die Rechte von lokalen Gemeinschaften. Nach eigenen Angaben will das Ministerium in Montreal Projekte anschieben, die die lokale Entwicklung mit den Naturschutzzielen verbinden.

Eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen wird auch eine solide Finanzgrundlage spielen. Die Bundesregierung hatte erst kürzlich zugesagt, bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro für den weltweiten Erhalt der Artenvielfalt bereitstellen zu wollen. Bislang hatte Deutschland lediglich rund die Hälfte beigesteuert. Deutschland sei weltweit «der größte Geber für die biologische Vielfalt», betonte Schulze. Es wird vor allem die Aufgabe ihres Ministeriums sein, die neue finanzielle Zusage in Partnerländern mit Leben zu füllen.

Weitere entwicklungspolitische Schwerpunkte der Konferenz sind etwa die Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Umsetzung von Artenschutz und der Kampf gegen die Zerstörung von Wäldern. In der kommenden Woche wird Staatssekretär Jochen Flasbarth das BMZ beim High-Level-Segment in Montreal vertreten.