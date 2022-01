Negativpreis für Homann

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die „Paprika Sauce“ von Homann zur „Mogelpackung des Jahres 2021“ erklärt. Homann habe eine Design- und Namensänderung genutzt, um die Füllmenge des Produkts zu reduzieren, teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag in Hamburg mit.

Die Füllmenge wurde von 500 auf 400 Milliliter reduziert und gleichzeitig im Handel teilweise der Preis erhöht, so dass daraus unterm Strich eine versteckte Preiserhöhung von bis zu 88 Prozent resultiert.

Mehr als die Hälfte (50,6 Prozent) der abgegebenen Stimmen einer Umfrage seien an die Fertigsauce gegangen. Homann hatte viele Jahre seinen Stammsitz in Dissen. Das Werk wurde Ende 2021 geschlossen. Homann Saucen werden mittlerweile in Lintorf bei Bad Essen hergestellt. Das Unternehmen gehört zur Müller Gruppe. Die Salatsparte wurde verkauft.

Auf dem zweiten Platz bei der „Mogelpackung des Jahres 2021“ landete mit 15,4 Prozent der abgegebenen Stimmen ein Sammelpack von KitKat, in dem die Anzahl der Riegel von fünf auf vier geschrumpft war. Auf Rang drei bis fünf folgen ein Waffelgebäck von Bahlsen, ein Soßenprodukt von Knorr und Waffelblättchen der Marke Wurzener.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte Homann nach eigenen Angaben um eine Stellungnahme gebeten. Man sei jedoch mit der Begründung, Homann würde nur direkt mit Verbraucherinnen und Verbrauchern sprechen, „abgewimmelt“ worden. Einer Kundin gegenüber habe das Unternehmen jedoch erklärt, man habe herausgefunden, dass „die Verbraucher bei Saucen eine Menge von 400 Milliliter der Menge von 500 Milliliter vorziehen“. Das habe mit der demografischen Entwicklung zu tun. Für immer mehr kleinere und Single-Haushalte sei „400 ml eine ideale Größe“.

Die Verbraucherzentrale Hamburg fordert von Unternehmen mehr Ehrlichkeit gegenüber ihrer Kundschaft und weniger Verpackungsmüll.