NRW versteigert die Bitcoins verurteilter Drogenhändler

Köln

Schmuck, Uhren, Sportwagen: Die Staatsanwaltschaften in NRW versteigern nach rechtskräftigen Verurteilungen seit Jahren im Internet Wertgegenstände aus dem Besitz von Straftätern – Gewinnabschöpfung nennen Juristen das. Am Montag startete Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) die erste Online- Auktion des Landes von Bitcoins, und die Gebote schossen in die Höhe.

Von Christian Althoff