Nur wenige trauen sich noch unbeschwert in den Urlaub. Viele Geschäftsreisen sind ganz prosaisch durch Videokonferenzen ersetzt worden.

So wenig geflogen wurde seit Jahrzehnten nicht mehr. Was nicht gar so schlimm ist; Umwelt und Klima danken uns die Flugzurückhaltung – auch wenn sie allein durch die Pandemie erzwungen wurde.