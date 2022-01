Paderborn bleibt ein Rätsel

Für den neutralen Zuschauer war es ein Fußball-Fest. Sieben Tore, vier Videobeweise und drei aberkannte Treffer – viel verrückter geht es in der 2. Liga eigentlich nicht.

Trotz der Freude über dieses Spektakel bleibt der SC Paderborn 07 daheim ein Rätsel. Die Leistung der Mannschaft stimmte, das Ergebnis erneut nicht. Das 3:4 gegen Werder war bereits die dritte Heimniederlage in Folge und die sechste insgesamt. Auch wenn diese Show in beide Richtungen hätte laufen können – der Erfolg der Gäste war am Ende nicht unverdient.