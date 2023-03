Polizisten finden offenbar vermisste Luise (12) tot im Wald

Polizisten haben am Sonntagmittag in einem Wald bei Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) eine Tote gefunden. Es soll die zwölf Jahre alte Schülerin Luise F. sein, die seit Samstagabend von ihrer Familie vermisst wurde.

Die ganze Nacht über suchten Polizisten in einem Waldgebiet nach Luise, bis am Sonntag eine Leiche gefunden wurde.

Freudenberg liegt in Südwestfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Polizei hatte Luise am Samstag eine Freundin im Ortsteil Hohenhain besucht und sich dort gegen 17.30 Uhr verabschiedet. Sie wollte zu Fuß nach Hause – eine Strecke von drei Kilometern, die durch einen Wald führt. Ihr Handyakku war laut Polizei noch zu einem Drittel geladen.