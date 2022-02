Putins kleine Siege

Und wieder beginnt in der Ukraine-Krise eine Woche hochtouriger Diplomatie. Vieles auf westlicher Seite wirkt dabei kopflos.

Kommentar zur Reisediplomatie in der Ukraine-Krise

Bundeskanzler Olaf Scholz reist in die USA. Ein Thema: die russische Bedrohung der Ukraine.

Der französische Außenminister zum Beispiel wollte an diesem Montag mit seiner deutschen Kollegin nach Kiew fliegen und auch die Front im Donbass besuchen. Nun reist Annalena Baerbock allein, weil Jean-Yves Le Drian mit Präsident Emmanuel Macron nach Moskau aufbricht. Bundeskanzler Olaf Scholz ist derweil in Washington, will aber demnächst auch nach Moskau und sich zwischendurch mit Macron treffen. Wahrscheinlich.