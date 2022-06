Schwierige Aufgabe

Der Jubel am Eiffelturm ist verstummt, die Erleichterung in Europas Hauptstädten vom 24. April der Katerstimmung ge­wichen. Im April gewann Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahlen gegen Marine Le Pen. Jetzt haben die Französinnen und Franzosen ihn in der Parlamentswahl abgestraft, seinen Ministern und Vertrauten reihenweise die Sitze in der Assemblée ­nationale entzogen.

Von Martin Ellerich