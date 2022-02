Sogar Kinder von Zeugen in Gefahr

Was ärgert Sie an den Clans am meisten?

Herbert Reul: Die Arroganz im Sinne von: „Wir machen, was wir wollen; wir pfeifen auf den Staat.“ Für mich sind kriminelle Clanmitglieder der Inbegriff dessen, was ein funktionierender Staat verhindern muss, nämlich, dass sich einzelne herausnehmen zu bestimmen, was Recht und was Unrecht ist. Kriminelle Clans wollen entscheiden, was auf den Straßen passiert, und sie wollen auch noch selbst entscheiden, wann jemand zu verurteilen ist. Teilweise infiltrieren sie sogar den Staat, um ihre Einflüsse auch dort geltend machen zu können – wie man es etwa aus Berlin hört.

Besteht die Gefahr der Infiltration des Staates in NRW?

Reul: Zumindest bei der Polizei NRW erleben wir das bislang noch nicht – Gott sei Dank. Aber hundertprozentig ausschließen kann man das leider nicht. Auch in NRW könnten kriminelle Angehörige eines Clans versuchen, in staatliche Ämter zu kommen. Das würde ih­rem Selbstverständnis entsprechen. Darum passen wir bei den Bewerbungen bei der Polizei sehr genau auf.

Wie viele Clans gibt es derzeit in NRW?

Reul: Zuletzt hatte das LKA im Bereich der Clankriminalität insgesamt 112 türkisch-arabische Familiennamen mit unterschiedlichen Schreibweisen auf dem Radar. Und die kriminellen Mitglieder setzen wir massiv unter Druck. Seit unserer Offensive gab es über 2000 Kontrollaktionen, bei denen wir mehr als 5000 Objekte wie beispielsweise Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros und Barber-Shops durchsucht haben. Bis Ende 2021 hat die Polizei in NRW rund 2900 Strafverfahren und 6500 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen kriminelle Clanangehörige geschrieben. Und im Bereich der Organisierten Kriminalität kommen noch 31 Ermittlungsverfahren dazu. Hier konnten wir 5,5 Millionen Euro an Vermögenswerten sicherstellen. Das ist kein Kleinkram mehr, aber natürlich wissen wir, dass das längst nicht alles ist. Und mittlerweile haben 20 Prozent aller in NRW geführten Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität einen Clanhintergrund.

Welche Rolle spielt der Al-Zein-Clan in NRW?

Reul: Ich will betonen, dass die große Mehrheit derjenigen, die diesen Nachnamen tragen, nicht kriminell sind. Aber ja, Sie erinnern sich: Wir haben im vergangenen Sommer bekanntlich eine bestimmte Villa in Leverkusen durchsucht; es gab Festnahmen. Die Beschuldigten gehören dabei überwiegend zu einem kriminellen Familienverbund mit dem Namen Al-Zein. Durch unsere Ermittlungen hat dieser kriminelle Clan einen schweren Schlag erlitten. Aber er ist dadurch nicht weg. Ich vermute, dass das einer der bislang größten Clan-Prozesse in NRW werden könnte.

Werden Zeugen in Clan-Verfahren unter Druck gesetzt?

Reul: Dem Landeskriminalamt liegen Erkenntnisse vor, dass Zeugen nicht nur massiv eingeschüchtert und ihnen Gewalt angedroht wird, sondern dass sie auch Gewalt ausgesetzt sind. Teilweise wird auch nicht davor zurückgeschreckt, Familienmitglieder der Zeugen, darunter auch Frauen und Kinder, anzugehen. Dadurch soll erreicht werden, dass Zeugenaussagen oder Anzeigen zurückgezogen werden und Betroffene vor Gericht nicht aussagen. Zeugen fühlen sich teilweise bereits eingeschüchtert, wenn sie erfahren, dass derjenige, gegen den sie aussagen sollen, ein Clanangehöriger ist.

Wie wird den Zeugen geholfen?

Reul: Die zuständige Kreispolizeibehörde erstellt eine individuelle Gefährdungsanalyse für Betroffene. Dann wird geprüft, ob Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Für betroffene Personen, die in einem Verfahren der Organisierten Kriminalität aussagen wollen, kommen verdeckte Schutzmaßnahmen in Frage. Im Volksmund heißt das: Zeugenschutzprogramm.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat kriminelle Clans fest im Visier. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Wie reagieren die Clans grundsätzlich auf den Polizeidruck?

Reul: Im Zuge der Bekämpfung der Clankriminalität werden immer wieder Amtsträger bedroht, eingeschüchtert und tätlich angegriffen. Die Täter wollen den Polizeieinsatz so beeinflussen. Diese Bedrohungen etwa durch provokantes Auftreten sind nicht immer strafrechtlich relevant, können aber bei Betroffenen psychische Belastungen erzeugen.

Haben Sie selbst Angst vor Clans?

Reul: Nein! Persönlich wurde ich auch noch nicht von Clans bedroht – anders als etwa von Corona-Leugnern oder Linksextremisten.

Tumultlagen haben abgenommen…

Reul: Ja, die gibt es weniger im Zusammenhang mit Clans. Die Clans vermeiden inzwischen eher eine offene Auseinandersetzung. Sie versuchen anders, die Polizeiarbeit zu behindern. Wir haben zum Beispiel im Ruhrgebiet in den Clanhochburgen auffällig viele Fälle, wo Polizisten von den entsprechenden Leuten angezeigt werden. Oftmals behaupten sie nur, die Polizei hätte sich ihnen gegenüber falsch verhalten. Ich glaube, die Clans wollen die Legitimation der Polizei durch solche Geschichten untergraben. Das Gegenteil der Behauptung ist erst einmal schwer zu beweisen, das bindet Kräfte.

Gelingt es, Jugendliche aus dem Milieu zu ziehen?

Reul: Das ist schwierig, aber mit dem richtigen Ansatz durchaus möglich. Bei unserem Programm „Kurve kriegen“ setzen wir auf Pädagogen, Sozialarbeiter, Sprach- und Integrationsmittler, aber natürlich auch auf Polizei. Wir haben aktuell 31 Kinder und Jugendliche im Präventionsprogramm für Clan-Mitglieder. In Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen und Recklinghausen gibt es Ansprechpartner. In der Regel sind es Jugendliche, die der Polizei durch Straftaten aufgefallen und dann angesprochen worden sind.

Bekommt die Polizei das Clan-Problem jemals in den Griff?

Reul: Um diese Kriminalität wirklich zu bezwingen, wird es Zeit brauchen, weil die kriminellen Angehörigen der Clans zuvor über 30 Jahre Zeit hatten, sich zu entwickeln und ihre Strukturen zu festigen. Wir sind schon ein großes Stück weitergekommen, aber die Arbeit ist noch längst nicht zu Ende. Wir müssen dranbleiben und den kriminellen Angehörigen der Clans auf allen Ebenen weiter auf die Pelle rücken. Wir brauchen einen langen Atem. Wir sind noch nicht soweit, dass die Strukturen zerstört sind.