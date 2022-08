Angelina Köhler EM-Vierte über 100 Meter Schmetterling

Im Finale schlug die 21-Jährige in 57,90 Sekunden an. Zu einer Medaille fehlten ihr 63 Hundertstelsekunden. Europameisterin wurde Louise Hansson aus Schweden in 56,66 Sekunden. Bei den Weltmeisterschaften vor anderthalb Monaten in Budapest war Köhler als Halbfinal-14. nicht in den Endlauf gekommen.