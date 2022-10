Bundestrainer Porobic tritt zurück

Porobic hatte erst vor rund einem Jahr die Nachfolge von Hagen Stamm angetreten.

«Mit seiner großen Wasserball-Expertise hat er gerade unseren jüngeren Spielern sehr viel beibringen können, von dem sie auch in Zukunft profitieren werden», sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann. Die Bundestrainerstelle werde neu ausgeschrieben. Im Sommer 2023 steht die Qualifikation für die EM in Israel an.

Unter Porobic hatten die deutschen Wasserballer bei der WM in Budapest und der EM in Split die K.o.-Phase verpasst und jeweils nur Platz 13 belegt.