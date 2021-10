Clemens: Sherrock hat bewiesen, «dass sie mithalten kann»

Vor dem Finale der World Series, bei dem der Saarländer und die Engländerin an den Start gehen, sagte Clemens der Deutschen Presse-Agentur: «Beim Nordic Darts Masters hat sie sehr, sehr gut gespielt. Sie hat bewiesen, dass sie da mithalten kann. Rein objektiv sieht man ihr den Druck in den Spielen nicht an.» Sherrock ist bei dem Turnier in Amsterdam an Position zwei gesetzt und könnte im Achtelfinale auf Clemens treffen.

Für den 38 Jahre alten Deutschen gibt es aber noch keine Gedanken an ein mögliches Match gegen Sherrock. «Das ist noch zu weit weg. Ich habe erstmal eine schwierige Erstrundenpartie», sagte der «German Giant» vor dem Duell mit dem Polen Krzysztof Ratajski.

Sherrock, die in Runde eins ein Freilos hat, ist nicht nur für die World Series Finals in Amsterdam, sondern auch für den Grand Slam in Wolverhampton und die WM im Alexandra Palace in London qualifiziert. Vor zwei Jahren hatte sie als erste Frau ein WM-Spiel gegen einen Mann gewonnen und nacheinander Landsmann Ted Evetts sowie den Österreicher Mensur Suljovic besiegt.