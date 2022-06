Corona-Fälle: Kanada zieht Wasserball-Team zurück

«Nach sorgfältiger Überlegung, auf Anraten des medizinischen Personals und nach einer offenen Diskussion mit den Athleten und dem offiziellen Covid-Verbindungsbeamten des Teams Kanada hat Wasserball-Kanada die schwierige Entscheidung getroffen, die Herrenmannschaft von der Teilnahme an den verbleibenden Wasserball-Wettkämpfen bei den Fina-Weltmeisterschaften in Budapest 2022 zurückzuziehen», heißt es in einer Erklärung von Wasserball Kanada.

Die Entscheidung sei getroffen worden, um die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen der Teilnehmer kurz- und langfristig zu gewährleisten und zu schützen. Das Programm der Nationalmannschaft werde sich nun auf eine angemessene Erholung konzentrieren, bevor es sich auf die Vorbereitung künftiger Erfolge bei internationalen Veranstaltungen konzentriere, teilten die Kanadier mit.

Durch den Rückzug wird nun voraussichtlich mit Südafrika eines der schwächsten Teams des WM-Turniers in die Hauptrunde einziehen.