Dang Qiu zum ersten Mal deutscher Tischtennis-Meister

Endspiel in Saarbrücken

Der 25-Jährige von Borussia Düsseldorf gewann in Saarbrücken im Endspiel in 4:1 Sätzen gegen seinen Doppelpartner Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt. Beide zusammen hatten erst wenige Stunden zuvor ihren Meistertitel im Doppel verteidigt. Neue deutsche Meisterin im Damen-Einzel ist Sabine Winter vom TSV Schwabhausen, die ihr Finale gegen die Weltranglisten-Siebte Han Ying (KTS Zamek Tarnobrzeg/Polen) in 4:2 Sätzen gewann.

Dang Qiu ist im deutschen Tischtennis der große Aufsteiger der vergangenen Monate. In Lima gewann der gebürtige Nürtinger vor einer Woche zum ersten Mal ein Turnier der neuen World-Table-Tennis-Tour (WTT). Im Finale besiegte er dabei den Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov. Der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov kehrte mit einer starken Erkältung aus der peruanischen Hauptstadt zurück und musste deshalb bei den deutschen Meisterschaften bereits am Samstag nach seinem Erstrunden-Sieg erkrankt aufgeben.