Darts-WM: Deutsches Duo droht frühes Duell mit Topstars

Der deutsche Primus Clemens ist an Position 25 gesetzt und könnte es in Runde drei mit dem ehemaligen Europameister James Wade (England) zu tun bekommen. Noch schwieriger wird es für Schindler, der als Nummer 29 der Welt in Runde drei auf den englischen Topstar Michael Smith treffen könnte.

Clemens und Schindler sind erstmals gleichzeitig bei der WM gesetzt. In Runde eins hat das Duo ein Freilos, damit ist ein Preisgeld von 15 000 Pfund (rund 17 500 Euro) sicher. Als dritter Deutscher ist der ungesetzte Florian Hempel dabei. Er bekommt bei der Auslosung am Montagabend zunächst einen Erstrundengegner zugeteilt.

Auch abseits der deutschen Spieler kann es früh zu echten Höhepunkten kommen. So ist schon in Runde drei ein Duell der ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price (Wales) und Raymond van Barneveld (Niederlande) möglich. Price ist als Weltranglistenerster an Position eins gesetzt, «Barney» an 32.