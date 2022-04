Deutsche Hockey-Herren verlieren erneut in Indien

Bhubaneswar (dpa)

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Pro-League-Spiel in Indien verloren. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage unterlag die verjüngte DHB-Auswahl mit zwölf Neulingen im Kader den Gastgebern in der Weltliga am Karfreitag mit 1:3 (0:1).

Von dpa