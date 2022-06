Deutsche Volleyballerinnen verlieren auch gegen Türkei

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen verlor in Brasilia gegen die Türkei glatt mit 0:3 (22:25, 21:25, 22:25). Beste deutsche Angreiferin war Saskia Hippe mit 14 Punkten.

Das DVV-Team, das bis jetzt zwei Siege und fünf Niederlagen verbuchen konnte, trat ohne Ausnahmespielerin Louisa Lippmann an, die zum Beachvolleyball gewechselt ist. Tabellenführer ist Japan mit sieben Siegen in sieben Spielen.

In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Teams in die Finalrunde. Die Spiele in diesem Wettbewerb sind wichtig für die Weltrangliste.