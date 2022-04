Deutschlands Fußballfrauen auf dem Weg zur WM

So druckvollen Angriffsfußball der Heimmannschaft haben die Fußballfans in der Bielefelder Schüco Arena lange nicht mehr gesehen: Mit 3:0 (1:0) besiegte die deutsche Frauennationalmannschaft am Samstag Portugal und baute in ihrer WM-Qualifikationsgruppe mit dem siebten Sieg im siebten Spiel die Führung aus.

Starker Auftritt in Bielefeld: 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Portugal

Jetzt fehlt aus den verbleibenden drei Qualifikationsspielen nur noch ein weiterer Erfolg, um sich direkt das Ticket für die Weltmeisterschaftsendrunde 2023 in Australien und Neuseeland zu sichern. Am Dienstag in Serbien kann die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits endgültig den entscheidenden Schritt machen.

Die deutsche Mannschaft überzeugte gegen einen allerdings in allen Belangen unterlegenen Gegner mit ideenreichem Offensivfußball, hätte aber das Ergebnis deutlicher in die Höhe schrauben müssen. „Ich finde, dass es schon souverän war“, sagte Voss-Tecklenburg im ARD-Interview und bemängelte ebenfalls die Torausbeute: „Wir hatten ja genügend Torchancen und müssen früher in Führung gehen.“ Stürmerin Klara Bühl vom FC Bayern München, die den Treffer zum 2:0 erzielte, hatte weniger an der Gesamtleistung der Mannschaft auszusetzen: „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel heute. Ich glaube wir konnten sehr viele Sachen umsetzen.“

Auch 350 Gefüchtete aus Ukraine im Stadion

Vor 7264 Zuschauern – unter ihnen 350 Geflüchtete aus der Ukraine mit Freikarten - waren in Bielefeld kaum 120 Sekunden gespielt, als Svenja Huth den Ball aus halbrechter Position scharf vors Tor zog und Tabea Waßmuth am entfernten Pfosten das 1:0 nur um Zentimeter verpasste. Schon zwei Minuten später prüfte Klara Bühl die portugiesische Torhüterin mit einem knallharten 18-Meter-Schuss, den Ines Pereira nur mit Mühe zum Eckball abwehrte. Kurz darauf brachte Lina Magull nach Maßflanke von Huth freistehend per Kopf nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Pereira wieder Endstation war.

Nach einer Viertelstunde ergoss sich ein weiterer heftiger Graupelschauer über die Schüco Arena und bremste den deutschen Angriffsschwung. Nach Fehler von Klara Bühl musste Kathrin Hendrich retten und kurz darauf kamen die Portugiesinnen zu ihrem ersten Torschuss – einer der seltenen gefährlichen Besuche des Außenseiters am deutschen Strafraum.

Ein Abseitspfiff unterband in der 15. Minute den bis dahin zwingendsten deutschen Angriff, der Tabea Waßmuth in beste Schussposition brachte. Die Gäste liefen in der deutschen Hälfte jetzt mutiger an, aber die DFB-Elf befreite sich mit präzisen Kombinationen immer wieder aus solchen Drucksituationen und suchte nach variablem Spiel über die Flügel und in die Tiefe den Abschluss. Klara Bühl zog aus guter Position mit links ab – um Zentimeter am langen Eck vorbei (22.).

Nach Verletzungspause wieder im Team: Dzsenifer Marozsan. Foto: David Inderlied/dpa

Wegen einer Verletzung musste Portugals Kapitänin Dolores Silva bereits nach einer halben Stunde den Platz verlassen. Trotz dieser Schwächung verebbte der deutsche Angriffsschwung danach vorübergehend. Die bis dahin unauffällige Dzsenifer Marozsan verzog in der 36. Minute aus guter Position kläglich.

Die fehlende letzte Konsequenz im Abschluss vieler guter Offensivansätze blieb in der ersten Halbzeit die einzige gravierende Schwäche des deutschen Teams. Das sich dann doch noch vor der Pause für seinen Vorwärtsdrang belohnte: Nach Eckball der im ersten Durchgang überragenden Svenja Huth köpfte Lena Oberdorf aus Nahdistanz zum 1:0 (40.) ein. Keine zwei Minuten später scheiterte Tabea Waßmuth nach Vorarbeit von Magull mit einer weiteren klaren Möglichkeit an der Torfrau.

Linda Dallmann im neuen Heimtrikot der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, das in Bielefeld erstmals zum Einsatz kam. Foto: -/adidas/DFB/dpa

Auch nach der Pause eröffnete die deutsche Elf furios: Lina Magulls Kopfball nach Huth-Flanke konnte Pereira gerade noch an die Latte lenken. Nachdem sich Portugal für einige Minuten vom deutschen Dauerdruck befreit hatte, gelang der DFB-Elf mit einem Bilderbuchangriff die frühzeitige Vorentscheidung: Giulia Gwinns Maßflanke von der rechten Seite veredelte Klara Bühl per Direktabnahme vor ihrer Gegenspielerin zum 2:0 (56.).

Nach knapp einer Stunde feierte die etatmäßige Kapitänin Alexandra Popp als Einwechselspielerin ihr Comeback: Sie hatte fast ein Jahr lang wegen einer Verletzung pausieren müssen, ehe sie Samstag ihr 112. Länderspiel bestritt. Für die 31-Jährige ein emotionaler Augenblick: „Man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind tatsächlich die Tränen gekullert.“

Alexandra Popp feierte in Bielefeld ihr Comeback in der Nationalelf. Foto: Bernd Thissen/dpa

So spielten sie

Deutschland: Frohms – Rauch, Hendrich, Oberdorf, Feldkamp – Magull (86. Hagel), Marozsan (58. Popp), Gwinn (86.Anyomi) - Huth, Waßmuth (69. Brand), Bühl (69. Freigang).

Tore: 1:0 (40.) Oberdorf, 2:0 (56.) Bühl, 3:0 (80.) Rauch.