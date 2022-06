Elendt schwimmt mit Mixed-Staffel ins WM-Finale

Das deutsche Quartett mit Ole Braunschweig, Elendt, Angelina Köhler und Jan Eric Friese schwamm in Budapest eine Zeit von 3:46,54 Minuten und belegte damit Rang acht der Vorläufe. Als der Einzug in den Endlauf feststand, fielen sich die deutschen Athletinnen und Athleten hinter den Startblöcken jubelnd in die Arme. Die 20 Jahre alte Elendt hatte am Tag zuvor Silber über 100 Meter Brust gewonnen.

Im zweiten Rennen mit deutscher Beteiligung in der ersten Session des Tages schied Rafael Miroslaw aus. Über 100 Meter Freistil schwamm der 21-Jährige in 48,65 Sekunden nur auf Rang 19.