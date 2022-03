Europameisterin Solja scheitert bei Grand-Smash-Premiere

Singapur (dpa)

Einzel-Europameisterin Petrissa Solja ist in der ersten Hauptrunde des Tischtennis-Grand-Smash-Turniers in Singapur ausgeschieden. Die 28-Jährige vom TSV Langstadt verlor in 0:3 Sätzen gegen Suthasini Sawettabut aus Thailand.

Von dpa