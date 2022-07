Internationale Pressestimmen zum Grand Prix von Österreich

Großbritannien:

«The Guardian»: «Charles Leclerc feierte den Sieg beim Großen Preis von Österreich mit ebenso viel Erleichterung wie Freude nach einem Rennen, das bis zum Schluss fesselnd war.»

«Daily Mail»: «Es war nicht das Ergebnis, für das diejenigen, die orangefarbene Bengalos entzündeten, gekommen waren, sondern eines, das die Weltmeisterschaft gebraucht hat - ein Sieg von Charles Leclerc in einem dramatischen, von Feuer erleuchteten Großen Preis von Österreich.»

«The Sun»: «Der Sieg von Charles Leclerc verspricht, das Rennen um den F1-Titel neu zu entfachen - während es der Ferrari seines Teamkollegen Carlos Sainz war, der Feuer fing.»

Spanien:

«Marca»: «Für den Monegassen (Charles Leclerc) gibt eine Meisterschaft, aber nicht für Carlos Sainz, der wegen eines Motorschadens in Runde 56 ausschied - 15 Runden vor Schluss. Er war eindeutig auf dem Weg, Zweiter oder besser zu werden.»

«Mundo Deportivo»: «Der beste Weg, den Lärm, die Streitigkeiten und die Kritik zu stoppen, wäre ein Doppelsieg gewesen. Ferrari wollte dies beim Großen Preis von Österreich F1 2022 tun.»

Österreich:

«Kurier»: «Das neunte Jahr in Folge war die Formel 1 auf dem Red-Bull-Ring zu Gast, noch nie waren so viele Zuschauer da. Die meisten davon friedlich und fröhlich, einige sorgten allerdings für Misstöne. Abgesehen davon war es ein Rennwochenende mit vielen Plus - und wenigen Kritikpunkten.»

Schweiz:

«Blick»: «Leclerc lässt 60.000 Verstappen-Fans verstummen. Das hat Seltenheitswert. Leclerc überholt auf dem Red-Bull-Ring Verstappen gleich dreimal. Der Monegasse gewinnt in Spielberg, während sein Ferrari-Teamkollege Sainz ein Feuer-Drama erlebt.»

«Tages-Anzeiger»: «Max Verstappen sieht Rot. Erst im Rückspiegel, später auch im übertragenen Sinn - und das gleich mehrmals an diesem Sonntag in der Steiermark.»