Red-Bull-Berater sieht Verstappen «Stufe weiter» als Vettel

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Markon sieht in Rennfahrer Max Verstappen ein absolutes Naturtalent.

«Max braucht keine Aufbauphase, um sofort am Limit zu sein. Er kann sofort Vollgas fahren. Das ist eben das unglaubliche Naturtalent und der daraus folgende exorbitante Grundspeed. Dazu kommt eine fantastische Fahrzeugbeherrschung - gerade im Grenzbereich», schwärmte Marko bei Sport1. Vettel sei ein «extrem akribischer Arbeiter mit einem enormen Grundspeed. Aber in dieser Beziehung ist Max halt nochmal eine Stufe weiter.»

Red Bull räumte mit Sebastian Vettel von 2010 bis 2013 alle WM-Titel ab. Der viermalige Weltmeister beendet am Jahresende seine Karriere bei Aston Martin. Verstappen führt vor dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort die WM-Wertung mit großem Vorsprung an.

«An seiner Leistungsgrenze ist er noch lange nicht angekommen. Er befindet sich immer noch in einer Lernphase. Auch wenn es unglaublich klingt: Max wird in Zukunft noch besser. Obwohl er schon auf extrem hohem Niveau fährt», befand Marko. «Wir sehen einen immer besseren Max, aber den besten haben wir noch nicht gesehen.»

Verstappen ist bis 2028 an Red Bull gebunden. Wie lange wird der Niederländer in der Formel 1 aktiv sein? Verstappen sei «ein Typ, der sofort seinen Klimbim zusammenpackt und geht, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht. Er bleibt dann für kein Geld der Welt. Und das kann schneller passieren, als alle glauben.»