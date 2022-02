Schumacher über Eskalation in Ukraine: «Sehr schlimm»

Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt als «sehr schlimm» bezeichnet. Es sei «schrecklich in vieler Hinsicht», sagte der Haas-Fahrer in Barcelona.

Mit seinem russischen Teamkollegen Nikita Masepin habe er über die Krise selbst nicht gesprochen. Das US-Team Haas hat im Bergbauunternehmen Uralkali einen russischen Hauptsponsor. «Mein Kopf ist hier», sagte Schumacher mit Blick auf die Testfahrten in Spanien. «Ich muss mich auf hier konzentrieren.»

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Schumachers Landsmann Sebastian Vettel zuvor angekündigt, den Großen Preis von Russland in diesem Jahr boykottieren zu wollen. «Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hin sollte und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren», sagte der Aston-Martin-Pilot. Der Grand Prix von Russland in Sotschi ist für den 25. September angesetzt.