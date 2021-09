Verstappen über Hamilton: Er kennt mich überhaupt nicht

«Ich bin so nervös, ich kann kaum schlafen. Ich hasse es, es ist wirklich stressig», sagte der Niederländer im Scherz und wurde im russischen Sotschi dann noch etwas ernster: «Nein, ich bin wirklich entspannt.» Es sei «das beste Gefühl überhaupt, wenn man um Siege fahren kann», betonte der 23-Jährige und sagte in Richtung Hamilton: «Diese Kommentare zeigen nur, dass er mich überhaupt nicht kennt. Aber das muss er auch nicht.»

Beim vergangenen Rennen in Monza waren die beiden Titelrivalen nach einem Unfall ausgeschieden. Verstappen wurde als Schuldiger ausgemacht und bekam eine Startplatzstrafe für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Russland. «Das ist sicher nicht optimal, aber auch nicht das Ende der Welt», sagte er. Es liege nun nicht nur an ihm, dass solche Unfälle künftig nicht mehr passieren. «Ich bin ganz entspannt. Wir sind alle Profis genug, um das hinter uns zu lassen», sagte Verstappen.

In Sotschi hat Mercedes seit der Premiere 2014 alle sieben Rennen gewonnen, trotzdem ist Verstappen zuversichtlich, seinen Vorsprung von fünf Punkten in der Gesamtwertung vor dem Briten Hamilton im Mercedes verteidigen zu können. «Egal wo wir sind, wir sind dieses Jahr bisher überall wettbewerbsfähig», sagte Verstappen: «Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein gutes Wochenende haben werden.»